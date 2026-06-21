Valentina Miletić dobila je brojne komplimente za haljinu koju je dizajnirala supruga našeg bivšeg nogometaša

Sportska novinarka Valentina Miletić, koju gledamo u HRT-ovoj emisiji 'Americana' posvećenoj Svjetskom nogometnom prvenstvu 2026., ponovno je dokazala da su sport i moda savršen spoj. U elegantnoj crnoj haljini nije prošla nezapaženo, a fotografiju je na svom profilu podijelio domaći modni brend Cataleya by Martina Ješe. "Lijepa Valentina Miletić ponovno je zablistala pred kamerama", stoji u opisu objave uz informaciju da je riječ o njihovoj haljini naziva ZARIA. Riječ je o efektnoj crnoj mini haljini dugih rukava s V-izrezom, naglašenim ramenima i upečatljivim remenom sa zlatnom kopčom koji ističe struk.

Iza brenda Cataleya stoji zadarska dizajnerica Martina Ješe, supruga bivšeg nogometaša Vedrana Ješe i njezine su kreacije već godinama izbor brojnih poznatih dama s hrvatske scene, poput Indire Levak, Maje Šuput i Antonije Stupar Jurkin, a poznate su po efektnim krojevima koji laskaju ženskoj figuri. Odabirom ove haljine za pojavljivanje na programu koji prati globalni sportski događaj, Valentina Miletić dala je domaćem dizajnu veliku vidljivost i potvrdila njegovu kvalitetu. Očekivano, objava je izazvala brojne reakcije na Instagramu. Većina pratitelja bila je oduševljena njezinim izgledom, ostavljajući komentare poput "Predivna cura", "Top" te brojne emotikone vatre i srca kojima su izrazili svoje divljenje. Time su još jednom potvrdili da Valentina svojim modnim odabirima rijetko koga ostavlja ravnodušnim.

Valentina Miletić dugogodišnja je novinarka i voditeljica, a radi na MAXSportu gdje se prvenstveno bavi HNL-om. HRT ju je za SP privremeno angažirao kao voditeljicu uz Marka Šapita. "Angažirali smo Valentinu Miletić, koja je zaštitni znak nogometa u Hrvatskoj, a što se tiče komentatora, popunili smo svoje redove s kolegama s različitih televizijskih postaja. S Arene Sport smo uzeli Tonija Živkovića i Marija Glavana, sa Sport kluba tu su nam Ivan Hodoba i Zoran Grgić, tu je i Željko Vela, Andrija Cmrečnjak. Također, tu je i kolega s radija Marko Šivak", rekao je Stjepan Balog, rukovoditelj HRT-ovog Odjela Sport.

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Uz pomoć AI-a