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ROD STEWART

Legendarnom glazbeniku pozlilo na pozornici, pred publikom morao primiti kisik, širi se snimka

Dubrovnik: Rod Stewart sa surugom Penny Lancaster i bivšom suprugom Rachel Hunter
Foto: Matija Habljak/PIXSELL
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VL
Autor
Vecernji.hr
21.06.2026.
u 13:53

Ovaj se nemili događaj zbio u petak, 19. lipnja, za vrijeme koncerta u amfiteatru Utah First Credit Union u West Valley Cityju. Kako prenose američki mediji, Stewart je usred izvedbe počeo odavati znakove teškog umora, a stanje mu se u jednom trenu toliko pogoršalo da je bio primoran na kratko se povući s pozornice

Legendarni britanski pjevač Rod Stewart (81) bio je prisiljen privremeno zaustaviti svoj nastup u američkoj saveznoj državi Utah nakon što su ga svladale zdravstvene tegobe, zbog čega je nakratko morao primiti kisik kako bi uopće mogao privesti koncert kraju. Ovaj se nemili događaj zbio u petak, 19. lipnja, za vrijeme koncerta u amfiteatru Utah First Credit Union u West Valley Cityju. Kako prenose američki mediji, Stewart je usred izvedbe počeo odavati znakove teškog umora, a stanje mu se u jednom trenu toliko pogoršalo da je bio primoran na kratko se povući s pozornice, navodi magazin People.

@mariaazgames

Rod Stewart oxygen tank onstage Utah concert scare

♬ original sound - mariaazgames

Videozapisi s lica mjesta otkrivaju trenutke u kojima se glazbenik saginje i traži oslonac kod članova svog tima, nakon čega mu je u backstageu ukazana hitna medicinska pomoć uz primjenu kisika. Poslije kraćeg prekida, vratio se pred obožavatelje i nastavio s programom, no završni dio koncerta ipak je odradio sjedeći na stolici.

Nakon što se situacija donekle stabilizirala, Stewart se obratio okupljenima i otvoreno priznao da se nije osjećao dobro, nastojeći pritom ostati profesionalan i zadržati povezanost s publikom. Njegovi službeni predstavnici još se uvijek nisu oglasili s detaljnijim informacijama o ovom incidentu. Bez obzira na ove zdravstvene izazove i nužne korekcije u rasporedu, Stewart je poručio svojim poklonicima kako ne namjerava odustati od turneje te da će nastaviti s nastupima čim mu fizičko stanje to u potpunosti omogući.

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Dubrovnik: Rod Stewart sa surugom Penny Lancaster i bivšom suprugom Rachel Hunter
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Ključne riječi
legenda glazba glazbenik rod stewart showbiz

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