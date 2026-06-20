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PREKID ZARUKA

Kad joj je rekao ovu rečenicu, znala je da od braka nema ništa: Bacio se pred auto da ona ne ode kod mlađeg ljubavnika

Foto: Profimedia
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VL
Autor
Vecernji.hr
20.06.2026.
u 21:00

Glumica Olivia Wilde otkrila je šokantne detalje o prekidu desetogodišnje veze s glumcem Jasonom Sudeikisom

Flumica i redateljica Olivia Wilde (42) u podcastu „Call Her Daddy“ otkrila je da je razgovor s Jasonom Sudeikisom na njezin 36. rođendan u ožujku 2020. bio trenutak koji je definirao kraj njihove veze. Dok su se vozili kući, upitala ga je za poklon, no njegov odgovor bio je brutalan.

- Rekao je: 'Što bih ti kupio, Olivia? Ja te uopće ne poznajem' - prisjetila se glumica. Priznala je da Sudeikis (50) "nije bio u krivu" jer su se s vremenom toliko udaljili da su postali stranci. Taj im je razgovor pomogao da shvate kako je gotovo. Iako su zbog pandemije nastavili živjeti zajedno radi djece, sina Otisa i kćeri Daisy, u studenom 2020. i službeno su potvrdili prekid sedmogodišnjih zaruka.

Prava drama uslijedila je nakon prekida. Sudeikis je bivšoj partnerici uručio sudske dokumente o skrbništvu na vrlo javan način - dok je bila na pozornici CinemaCona 2022. godine. Dodatni šok izazvala je njihova bivša dadilja. Tvrdila je da se Sudeikis bacio pred Olivijin automobil kako bi je spriječio da ode tadašnjem dečku, pjevaču Harryju Stylesu, noseći salatu s "posebnim preljevom". Wilde je kasnije govorila o osudama javnosti zbog veze s deset godina mlađim pjevačem, ističući dvostruke standarde s kojima se žene suočavaju, a kojih su muškarci pošteđeni.

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Unatoč burnom razlazu, Wilde danas tvrdi da ona i Sudeikis imaju "odličan odnos u zajedničkom roditeljstvu". Naglasila je kako njihova djeca od njih dobivaju najbolje sada kada su razdvojeni, što nije bio slučaj dok su bili zajedno kao par. - Nismo funkcionirali kao partneri. Ali jako dobro funkcioniramo kao razdvojeni roditelji koji zajedno odgajaju djecu - rekla je Wilde, zaključivši kako su oboje uvijek najbolja verzija sebe kada su s djecom, koja dobivaju svu njihovu pažnju.

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*dijelom uz pomoć AI
Ključne riječi
Jason Sudeikis Olivia Wilde razvod brak Hollywood showbiz

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