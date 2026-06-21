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JEREMY CLARKSON

Slavni voditelj otkrio kako mu je dijagnosticiran agresivni oblik raka: Postoji nada

Jeremy Clarkson
Foto: Paul Cousans/NEWS SYNDICATION
1/3
VL
Autor
Vecernji.hr
21.06.2026.
u 06:00

Rak mu je otkriven u svibnju prošle godine tijekom liječničkog pregleda, nakon čega je obavljena biopsija koja je potvrdila bolest

Jeremy Clarkson, bivši voditelj kultnih emisija Top Gear i The Grand Tour, otkrio je da mu je dijagnosticiran agresivan oblik raka. Potresnu vijest podijelio je u posljednjim epizodama pete sezone serije "Clarkson's Farm", koje su ovih dana stigle na Amazon Prime Video. Vidno emotivni 66-godišnjak svojim je suradnicima Kalebu Cooperu i Charlieju Irelandu priznao da već mjesecima skriva dijagnozu. Rak mu je otkriven u svibnju prošle godine tijekom liječničkog pregleda, nakon čega je obavljena biopsija koja je potvrdila bolest. „Da, imam rak“, rekao je Clarkson tijekom razgovora o planovima za žetvu na svojoj farmi. Otkrio je kako se radi o agresivnom obliku raka, no da je bolest srećom otkrivena u vrlo ranoj fazi.

Voditelj je priznao da se nadao kako će uspjeti završiti žetvu prije početka liječenja, ali operacija je zakazana upravo usred najvažnijeg dijela sezone. Zbog zahvata i oporavka neko vrijeme neće moći raditi na farmi, pa će dio njegovih obveza preuzeti partnerica Lisa Hogan. Njegov dugogodišnji suradnik Kaleb Cooper nije mogao sakriti emocije te mu je pružio punu podršku. Clarkson je pritom istaknuo koliko je važno redovito odlaziti na preglede. „Da nisam otišao na pregled i da problem nije otkriven na vrijeme, ovo je vrlo lako mogla biti moja posljednja žetva. Samo zato što je rak otkriven rano postoji nada“, poručio je. Drama se nastavila i nakon operacije. U završnici sezone gledatelji vide kako je Clarkson ponovno hitno prevezen u bolnicu zbog komplikacija tijekom liječenja. Iz bolničkog kreveta obratio se publici riječima koje su mnoge dirnule.

„Ako sve ovo bude uspješno, vidimo se u šestoj sezoni. Ako ne bude, nećemo. Čuvajte se“, rekao je. Clarkson se posljednjih godina suočava s ozbiljnim zdravstvenim problemima. Godine 2024. završio je u bolnici zbog srčanih tegoba, kada su liječnici otkrili potpuno začepljenu arteriju. Tada je priznao da je bio „vrlo blizu smrti“. Unatoč svemu, šesta sezona serije Clarkson's Farm već je potvrđena, no snimanje bi moglo biti privremeno odgođeno kako bi se popularni voditelj mogao posvetiti oporavku.

Ivana Knoll uoči Svjetskog prvenstva
Ključne riječi
showbiz rak prostate Jeremy Clarkson

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