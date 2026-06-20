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OTKRILI DETALJE

Sjećate li se Ksenije i Josipa iz 'Ljubav je na selu'? Evo u kakvom su danas odnosu nakon showa

Foto: RTL
1/12
VL
Autor
Vecernji.hr
20.06.2026.
u 22:00

Podsjetimo, Ksenija i Josip Đ. su u 18. sezoni popularnog showa dokazali da se prava bliskost može roditi posve spontano. Danas planiraju zajednički život, a njihova je veza čvršća nego ikad. Od samog početka bilo je očito da među njima postoji nešto posebno

Ksenija i Josip, par koji je spojila emisija 'Ljubav je na selu', podijelili su kako su 19. lipnja, dan svog prvog susreta, odabrali za službeni početak svoje romanse jer se kemija među njima osjetila istog trena. "19.6. smo se upoznali i odmah smo kliknuli na prvu. Taj smo datum uzeli kao godišnjicu", ispričala je Ksenija za RTL.hr. Svoju su obljetnicu proveli u ležernom tonu – Josip je posjetio Kseniju, a proslavu su začinili romantičnim trenucima u apartmanu s jacuzzijem. Ipak, to nije kraj njihovim planovima; večer će provesti na koncertu Bijelog dugmeta, nakon čega slijedi zajednička večera, čime će proslavu zaokružiti glazbom i ugodnim društvom.

Podsjetimo, Ksenija i Josip Đ. su u 18. sezoni popularnog showa dokazali da se prava bliskost može roditi posve spontano. Danas planiraju zajednički život, a njihova je veza čvršća nego ikad. Od samog početka bilo je očito da među njima postoji nešto posebno. Ksenija je priznala da pri svakom susretu osjeća „leptiriće u trbuhu, nervozu i lagano uzbuđenje“, dok Josip nije krio svoju očaranost. Premda su kružile priče da su se znali i prije kamera, Ksenija je to oštro opovrgnula, naglasivši da je sve bilo prirodno i da su jednostavno – kliknuli.

Njihova autentičnost najviše je zasjala u upečatljivom trenutku kada je Josip, ponesen osjećajima, izjavio: „Zbunjuješ me. Nisam svoj kraj tebe. Poludio sam za tobom.“ Ksenijina brza reakcija – „E pa tako reci! Jel' to tako teško!“ – ostala je zapamćena kao jedna od najdražih scena sezone. Da njihova ljubav cvjeta i nakon gašenja kamera, potvrdila je Ksenija objavom na TikToku, gdje je uz pjesmu „Kada žena zavoli“ podijelila zajedničke trenutke i oduševila svoje pratitelje.

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Ključne riječi
RTL reality show TV televizija Ljubav je na selu showbiz

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