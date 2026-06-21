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VELIKA PROMJENA

Rugali su joj se zbog izgleda i zvali su je 'zubalo', a onda je otišla u Tursku' i potpuno se transformirala

Foto: Instagram
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VL
Autor
Vecernji.hr
21.06.2026.
u 07:00

Proces oporavka opisala je kao iznimno težak, ističući kako bi je identičan zahvat u njezinoj domovini stajao vrtoglavih 26.000 funti, što je protuvrijednost od oko 30.000 eura

Anamaria Ciolte odlučila se na putovanje u Tursku kako bi riješila svoje dentalne probleme, no nakon inicijalne intervencije provela je pola godine s izbrušenim zubima. U tom je razdoblju bila prisiljena izbjegavati krutu hranu, a zbog estetskog stanja okolina ju je često doživljavala kao osobu u mirovini. Proces oporavka opisala je kao iznimno težak, ističući kako bi je identičan zahvat u njezinoj domovini stajao vrtoglavih 26.000 funti, što je protuvrijednost od oko 30.000 eura.

Foto: Instagram

Zbog njezina su joj se izgleda rugali, govoreći da djeluje poput 80-godišnjakinje. Anamaria je otkrila kako su je nazivali pogrdnim imenima poput „stara“ ili „zubalo“, te su je često ispitivali o nedostatku gornjih zubi, uz opaske da izgleda znatno starije nego što jest. Priznala je da su joj takvi komentari bili iznimno bolni, prvenstveno zato što ljudi nisu bili upućeni u njezinu stvarnu situaciju. Zbog osjetljivosti zubi morala je paziti na prehranu i izbjegavati bilo kakvo opterećenje, što je za nju predstavljalo dugotrajan fizički i emocionalni izazov.

Godinama je osjećala sram zbog stanja svog osmijeha, što ju je navelo da se prestane smijati pred kamerama. Problemi su započeli još u njezinoj 26. godini, kada je nakon postavljanja krunice došlo do razmicanja zubi zbog nepravilnog zagriza. Anamaria je objasnila kako je s vremenom postala opsjednuta tim razmakom, što je snažno poljuljalo njezino samopouzdanje. Na fotografijama je skrivala osmijeh, a u razgovoru bi često rukom prekrivala usta. Navela je kako je bila izložena brojnim uvredama, kako u svakodnevnom životu, tako i na društvenoj mreži TikTok, gdje su njezine zube uspoređivali s ogradom. Takve su je usporedbe duboko pogađale i činile je nesigurnom u svakoj interakciji.

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Odluku o odlasku u Tursku donijela je nakon što je u svojoj zemlji dobila ponudu za zahvat od 26.000 funti. Prilikom prvog posjeta turskoj klinici, liječnici su joj zbog infekcije morali ukloniti stare protetske radove s gornje čeljusti. Nakon toga joj je ugrađeno pet implantata uz popratnu nadogradnju i korekciju čeljusne kosti. Završnu fazu liječenja obavila je u ožujku ove godine. Pojasnila je kako je oporavak bio postupan te da su joj donji zubi pripremljeni tek tijekom drugog dolaska, nakon čega je u roku od dva dana dobila privremeno rješenje. Istaknula je kako je proces zahtijevao mnogo strpljenja i prilagodbe, ali je bila svjesna da je to nužan put prema cilju. Izrazila je žaljenje što za tu kliniku nije saznala ranije, jer bi si time uštedjela godine nesigurnosti. Danas, kada je tretman u potpunosti završen, Anamaria ne skriva zadovoljstvo postignutim rezultatima. Prenijela je i riječi svog stomatologa koji joj je zajamčio da će uz adekvatnu njegu njezini novi zubi trajati između 15 i 20 godina, pa i duže. Zaključila je kako će njezina posvećenost oralnoj higijeni i redovitim kontrolama biti presudna za dugovječnost njezina novog osmijeha.

Ključne riječi
turkey teeth zubari Turska stomatolog zubi showbiz

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