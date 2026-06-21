Harry i Meghan dobili neočekivanu ponudu od kraljevske obitelji: Hoće li Charles napokon vidjeti unuke?

Vojvodi i vojvotkinji od Sussexa ponuđena je kraljevska rezidencija za boravak tijekom posjeta Ujedinjenom Kraljevstvu s njihovom djecom sljedećeg mjeseca, prenosi BBC. Princa Harryja i Meghan pratit će Archie (7) i Lilibet (5) na prvom obiteljskom putovanju Ujedinjenom Kraljevstvu u četiri godine. BBC News doznaje da je obitelji ponuđen smještaj na kraljevskom imanju, ali još nisu odgovorili na pozivnicu. Za prethodnih posjeta, princ Harry je odbio ponudu za boravak u Buckinghamskoj palači zbog sigurnosnih briga u vezi s korištenjem tako istaknute i vidljive zgrade. Nije jasno koja je kraljevska rezidencija ovaj put stavljena na raspolaganje obitelji.

Posljednji put kada je kralj osobno vidio svoje unuke bilo je tijekom proslave platinastog jubileja kraljice Elizabete II. 2022. godine. Tijekom posjeta Ujedinjenom Kraljevstvu u rujnu prošle godine, princ Harry sastao se sa svojim ocem u Clarence Houseu, što je bio njihov prvi susret licem u lice od veljače 2024. godine. Iako sigurnosni aranžmani vezani uz obiteljski posjet još nisu poznati, doznaje se da Buckinghamska palača nije ponudila dodatne mjere osiguranja. O eventualnim dodatnim sigurnosnim mjerama odlučivat će britansko Ministarstvo unutarnjih poslova. Iz Buckinghamske palače ne žele komentirati mogućnost susreta kralja sa sinom, snahom i unucima, ističući kako je riječ o privatnoj obiteljskoj stvari. Nakon što su napustili svoje kraljevske dužnosti princ Harry i njegova supruga Meghan Markle zahladili su odnose s kraljevskom obitelji i poznato je kako princ Harry dugo vremena nije komunicirao s ocem i bratom Williamom.