Voljeli ste gledati seriju Xena: Princeza ratnica? Iznenadit će vas kako glumica danas izgleda, jako se promijenila

Kao ratnica s mračnom prošlošću, Xena je tražila oprost za svoja nedjela boreći se za pravdu i suočavajući se s vlastitim demonima. Uz borilačke vještine i stratešku mudrost, bila je vođa i mentor, a njezina odanost prijateljici Gabrijeli dala je liku dodatnu dubinu.
Serija je postala globalni fenomen istražujući teme prijateljstva, ljubavi i žrtvovanja. Lawless je Xenu donijela na ekran s toliko strasti da je lik postao uzor mnogima, vješto balansirajući između borbene snage i ranjivosti.
Za svoj je rad nagrađena brojnim priznanjima, a obožavatelji je i danas cijene kao simbol unutarnje snage i borbe za pravdu. Lucy Lawless ostaje zapamćena kao njezina najbolja i najupečatljivija tumačiteljica.