Voljeli ste gledati seriju Xena: Princeza ratnica? Iznenadit će vas kako glumica danas izgleda, jako se promijenila

Xena, ratnica, simbol je hrabrosti i snage koji je osvojio srca gledatelja diljem svijeta. Lik Xene postao je ikona pop kulture prvenstveno zahvaljujući izvrsnoj izvedbi glumice Lucy Lawless.
Xena, ratnica, simbol je hrabrosti i snage koji je osvojio srca gledatelja diljem svijeta. Lik Xene postao je ikona pop kulture prvenstveno zahvaljujući izvrsnoj izvedbi glumice Lucy Lawless.
Foto: NDZ/starmaxinc.com
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Kroz seriju Xena: Warrior Princess, koja se počela emitirati 1995. godine, Lawless je utjelovila snažnu i kompleksnu ženu na putu iskupljenja.
Kroz seriju Xena: Warrior Princess, koja se počela emitirati 1995. godine, Lawless je utjelovila snažnu i kompleksnu ženu na putu iskupljenja.
Foto: NDZ/starmaxinc.com
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Kao ratnica s mračnom prošlošću, Xena je tražila oprost za svoja nedjela boreći se za pravdu i suočavajući se s vlastitim demonima. Uz borilačke vještine i stratešku mudrost, bila je vođa i mentor, a njezina odanost prijateljici Gabrijeli dala je liku dodatnu dubinu.
Kao ratnica s mračnom prošlošću, Xena je tražila oprost za svoja nedjela boreći se za pravdu i suočavajući se s vlastitim demonima. Uz borilačke vještine i stratešku mudrost, bila je vođa i mentor, a njezina odanost prijateljici Gabrijeli dala je liku dodatnu dubinu.
Foto: NDZ/starmaxinc.com
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Iza nepobjedive ratnice stoji talentirana Lucy Lawless, rođena 1968. na Novom Zelandu.
Iza nepobjedive ratnice stoji talentirana Lucy Lawless, rođena 1968. na Novom Zelandu.
Foto: NDZ/starmaxinc.com
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Svjetsku slavu stekla je upravo ulogom Xene, za koju se iznimno fizički pripremala savladavajući mačevanje i jahanje, čime je učvrstila reputaciju uvjerljive junakinje.
Svjetsku slavu stekla je upravo ulogom Xene, za koju se iznimno fizički pripremala savladavajući mačevanje i jahanje, čime je učvrstila reputaciju uvjerljive junakinje.
Foto: NDZ/starmaxinc.com
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Serija je postala globalni fenomen istražujući teme prijateljstva, ljubavi i žrtvovanja. Lawless je Xenu donijela na ekran s toliko strasti da je lik postao uzor mnogima, vješto balansirajući između borbene snage i ranjivosti.
Serija je postala globalni fenomen istražujući teme prijateljstva, ljubavi i žrtvovanja. Lawless je Xenu donijela na ekran s toliko strasti da je lik postao uzor mnogima, vješto balansirajući između borbene snage i ranjivosti.
Foto: JG6
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Izvan ekrana, Lucy Lawless postala je glasnogovornica ženskog osnaživanja. Njezina uloga žene koja je vođa, a ne samo pasivna figura, trajno je utjecala na reprezentaciju žena u medijima.
Izvan ekrana, Lucy Lawless postala je glasnogovornica ženskog osnaživanja. Njezina uloga žene koja je vođa, a ne samo pasivna figura, trajno je utjecala na reprezentaciju žena u medijima.
Foto: JG6
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Nakon završetka serije, Lawless je nastavila uspješnu karijeru u projektima poput Battlestar Galactica i Spartacus, uz aktivan humanitarni i politički angažman.
Nakon završetka serije, Lawless je nastavila uspješnu karijeru u projektima poput Battlestar Galactica i Spartacus, uz aktivan humanitarni i politički angažman.
Foto: AFB/ZOJ
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Ipak, ostaje najpoznatija po legendarnoj ulozi Xene, jedne od najomiljenijih televizijskih junakinja.
Ipak, ostaje najpoznatija po legendarnoj ulozi Xene, jedne od najomiljenijih televizijskih junakinja.
Foto: AFB/ZOJ
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Za svoj je rad nagrađena brojnim priznanjima, a obožavatelji je i danas cijene kao simbol unutarnje snage i borbe za pravdu. Lucy Lawless ostaje zapamćena kao njezina najbolja i najupečatljivija tumačiteljica.
Za svoj je rad nagrađena brojnim priznanjima, a obožavatelji je i danas cijene kao simbol unutarnje snage i borbe za pravdu. Lucy Lawless ostaje zapamćena kao njezina najbolja i najupečatljivija tumačiteljica.
Foto: APEGA/E.G
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Foto: © Vince Flores/PRESS ASSOCIATION
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Foto: Â© Mike Ferguson/Digital Focus In
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Foto: Youtube Screenshot
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