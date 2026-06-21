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USPOMENA

VIDEO Severina je u Crikvenici djevojci iz prvog reda dala nešto što će pamtiti cijeli život, o ovoj gesti svi pričaju

Makarska: Koncert Severine u sklopu WTA Open
Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL
1/6
VL
Autor
Vecernji.hr
21.06.2026.
u 15:18

Centralni dio priče vrti se oko atraktivne svjetlucave mini haljine koju je nosila na pozornici...

Severina je nakon koncerta u Crikvenici, koji je održan 20. lipnja na svom Instagram profilu podijelila seriju fotografija i videa, pružajući obožavateljima uvid u jednu koncertnu večer. Kako je sama navela u opisu objave, iskoristila je novu opciju Instagrama koja omogućuje dodavanje pojedinačnih opisa svakoj fotografiji unutar jedne objave. Upravo ta nova funkcija, omogućila joj je da ispriča cijelu priču, korak po korak, od dolaska u Crikvenicu do samog kraja večeri. Centralni dio priče vrti se oko atraktivne svjetlucave mini haljine koju je nosila na pozornici. U videu koji je zadnji objavila u ovoj galeriji Severina s pozornice kaže kako će haljinu u kojoj nastupa pokloniti jednoj djevojci u prvom redu.

To obećanje je i ispunila i poklonila je haljinu, a djevojka koja je postala nova vlasnica haljine za uspomenu je snimila i selfie sa Severinom koja je nosila kućni ogrtač i ručnik na glavi. "S bine se vratilo u šlafroku i ručniku", duhovito je zaključila pjevačica u opisu objave, sažimajući nevjerojatan ishod večeri. Obožavatelji su u komentarima izrazili oduševljenje potezom, a mnogi su hvalili i njezin izgled. "Savršenstvo na jednom mjestu! Srce na pravom mjestu. Ljepota koja blista. Seve reci koji je sljedeći koncert na kojem dijeliš haljinu, eto me u prvi redu plješćem", pisali su pratitelji u komentarima.  Osim dirljivog trenutka s obožavateljicom, Severina je podijelila i brojne druge detalje iz backstagea.

Sljedeći nastup Severina ima u Bjelovaru 26. lipnja, a već je poznato i gdje će publiku zabavljati za Novu godinu. nastupit će na dočeku Nove 2027. godine u Tuzli, potvrđeno je za Avaz iz Turističke zajednice grada Tuzle. Direktorica Turističke zajednice Tuzle Amra Jaganjac potvrdila je da su pripreme za jedan od najvećih događaja u gradu već počele te da će upravo Severina biti zadužena za novogodišnji spektakl na otvorenom.

FOTO Severina zasjenila sve na premijeri! U ruci nosila torbicu od vrtoglavih 2800 eura
Makarska: Koncert Severine u sklopu WTA Open
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*uz pomoć AI-a

Ključne riječi
showbiz obožavateljica haljina Crikvenica Severina

Komentara 1

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KE
kejca63
15:44 21.06.2026.

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