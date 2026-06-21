Životna greška koju si ne oprašta: Slavni glumac izgubio je obitelj zbog tajne afere

Na pragu 80. godine života, filmska legenda Arnold Schwarzenegger ne pokazuje namjeru usporiti, a osobito ne povući se iz svijeta filma. Nakon nedavnog povratka u dvije sezone Netflixove akcijske serije "Fubar", u kojoj glumi uz Monicu Barbaro, zvijezdu filma "Top Gun: Maverick", Schwarzenegger već priprema novi projekt. Snage će udružiti s Liamom Hemsworthom u novom kriminalističkom trileru "The Kellys", a film neće imati kino distribuciju, već će biti objavljen na streaming servisu Prime Video. Dolazak filma očekuje se najranije krajem sljedeće godine, u međuvremenu Schwarzenegger nastavlja s radom na novim projektima, životnom energijom svjedočeći da još nije "objesio kopačke o klin". Jednostavno, to nije njegov stil.

"Svi imamo veliku unutarnju snagu. Snaga je vjera u sebe. Postoji stav i želja za pobjedom. Morate se vidjeti kao pobjednik prije nego što zaista pobijedite. I morate biti gladni. Morate željeti pobijediti", rekao je svojedobno slavni glumac, sportaš, biznismen, filantrop, autor, političar, bivši guverner Kalifornije te utjelovljenje američkog sna, iako je rođen u siromašnom austrijskom selu. Kao i mnogi muškaraca, motivaciju za uspjeh u životu duguje ocu. No ne na način na koji bi ti itko poželio.

Arnold Schwarzenegger rodio se 30. srpnja 1947. u gradu Thalu u Štajerskoj. Od malih nogu bio je veseo, znatiželjan i volio je sport. Prvi je put uteg podignuo u dobi od 13 godina, kad ga je nogometni trener odveo u teretanu. Već godinu poslije zacrtao si je da će postati najbolji bodybuilder na svijetu, a sa 17 počeo je ozbiljnu sportsku karijeru. No u tomu nije imao obiteljsku podršku. Odrastao je u kući staroj 300 godina, obitelj Schwarzenegger dugo nije imala hladnjak u kući, a vodu je majka donosila iz bunara udaljenog dvjestotinjak metara. Otac Gustav nije želio sudjelovati.

Tijekom Drugog svjetskog rata, nekoliko godina prije Arnoldova rođenja, bio je član nacističke partije te je sudjelovao u ratu na više frontova. Nakon njemačkog poraza, Gustav se vratio u Austriju i prihvatio se policijskog posla. Oženio se Aurelijom Reli Jadrny, a par je dobio dvoje djece, no glava kuće više je podržavao starijeg sina Meinharda nego Arnolda.

Svaki je dan sinovima zadavao fizičke izazove u kojima bi Meinhard uvijek bio bolji, a mlađi sin je slušao kritike, a neko je vrijeme otac tvrdio da Arnie uopće nije njegov sin. Glumac je oca poslije opisivao nepristupačnim, dok je s majkom domaćicom Aurelijom uvijek imao odličan odnos.

U intervjuu za Fortune 2004. godine Arnold je priznao kako ga je Gustav zlostavljao. "Vukao me za kosu. Tukao me remenom. Tako je bilo tad. Puno djece koje sam vidio slomili su roditelji, što je bio njemačko-austrijski mentalitet." Zlostavljanje, zbog kojeg je Arnold trebao biti poslušniji i ponizniji, imalo je sasvim suprotan učinak. "Ja sam bio taj čija volja nije mogla biti slomljena. Postao sam pobunjenik", rekao je te otkrio da svaki put kad bi dobio batine nije se žalio, nego je govorio da se bliži kraj. "To neće potrajati jer ću se odseliti. Želim biti bogat. Želim biti netko."

Ocu je toliko zamjerio zlostavljanje da mu čak nije došao na pogreb 1972., kao ni bratu koji je poginuo u prometnoj nesreći vozeći pijan. Ipak, nakon bratove pogibije posvojio je njegova sina Patricka i brinuo se o njemu. Unatoč zlostavljanju, Arnold danas ne mrzi svog oca, kako tvrdi u svojoj autobiografiji, Total Recall: My Unbelievably True Life Story. U knjizi kaže kako su za njegovu ambicioznost i uspjeh zaslužni očeva strogoća, cijeli njegov odgoj te činjenica da nije postojalo ništa što je želio u Austriji.

"Svaki put kad me udario. Svaki put kad je rekao da je dizanje utega smeće, da bih trebao ići raditi nešto korisno kao cijepanje drva. Svaki put kad nije odobravao što radim ili me se sramio, ložilo me i motiviralo", ispričao je.

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Kako je obitelj uvijek mučila besparica, otkrio je da mu je jedan od najsretnijih dana bio kad su nabavili hladnjak. Boljem životu najviše su pridonijeli njegovi sportski rezultati. Prije nego što se zaljubio u bodybuilding, buduća zvijezda bavila se trčanjem, bacanjem kugle i koplja, boksom, a pobijedila je ljubav prema dizanju utega. Kasnije će osvojiti prvenstvo Austrije 1964., ali sa svojih 188 centimetara bio je previsok za taj sport, od kojeg je brzo odustao i počeo se baviti bodybuildingom - u čemu može biti najbolji.

U dobi od 16 godina opremio je podrum u kući i odlazio u kino u Grazu, zadivljeno gledajući mišićave filmske junake Johnnyja Weissmullera u ulozi Tarzana i Stevea Reevesa koji je utjelovio Herkulesa. Divio se i bodybuilding junacima toga vremena, Regu Parku, Billu Pearlu i Larryju Scottu, koji mu je bio idol od samog početka treniranja i inspiracija za sve što će ostvariti poslije.

Godine 1961. upoznao je Kurta Marnula, bivšeg Mistera Austrije, koji je bio impresioniran Arnijevim tijelom pa ga je pozvao da trenira u njegovu klubu u Grazu. Četiri godine poslije Arnie je otišao u austrijsku vojsku. Ubrzo se prijavio na juniorsko natjecanje za Mistera Europe i pobijedio. Budući da je bio u vojsci, morao je dezertirati da bi sudjelovao u natjecanju pa je završio u vojnom zatvoru. Kako je poslije rekao, uopće nije razmišljao o posljedicama jer mu je natjecanje bilo jako važno.

Potom se 1966. natjecao za titulu Mr. Universe u Londonu i osvojio drugo mjesto, ali toliko je zadivio suca Charlesa Bennetta da mu je on na kraju ponudio da ga trenira. Već dogodine osvojio je svoju prvu titulu Mr. Universe, i to s tek napunjenih 20 godina pa je postao najmlađi pobjednik u povijesti tog natjecanja. Uspjeh mu je bio ulaznica u Ameriku, zemlju o kojoj je maštao od desete godine.

U dobi od 21 godine konačno je otišao "preko bare", i to sa samo 20 dolara u džepu i ne baš sjajnim znanjem engleskog jezika, ali s velikom ambicijom i mentalitetom pobjednika. "Kada sam napokon stigao u Ameriku, bio je to baš poseban dan. Sjećam se da sam došao praznih džepova, ali pun snova, odlučnosti i želje za uspjehom", rekao je.

Odlazak u Ameriku donio mu je i prvu ozbiljnu ljubav, Barbaru Outland, profesoricu engleskog jezika s kojom je bio u vezi pet godina. Bila mu je velika podrška, a razišli su se zato što je ona težila običnom životu koji je Arnie prezirao. Želio se proslaviti kao glumac premda su prvi susreti s filmskim agentima neslavno završavali. Govorili su mu da neće uspjeti zbog smiješnog naglaska i razvijenog tijela, pogotovo jer su na cijeni bili fizički sitniji, karakterni glumci. No Arnie se nije dao smesti pa se još više posvetio učenju engleskog.

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Prvu ulogu dobio je u niskobudžetnom filmu "Herkul u New Yorku", što može zahvaliti muljanju poznatoga kanadskog bodybuildera Joea Weidera koji je producente uvjerio da Arnie već ima glumačkog iskustva u bečkom kazalištu. Tada su ga potpisali kao Arnold Strong jer mu se ime teško izgovara.

Unatoč Barbarinoj bezrezervnoj podršci, Schwarzenegger ju je ostavio i posvetio se obrazovanju pa je 1979. diplomirao međunarodni marketing i poslovni menadžment iz područja fitnessa i biznisa na Sveučilištu u Wisconsinu, a 1983. postao i američki državljanin.

Onda mu se 1976. dogodila mu važnija uloga u filmu "Stay Hungry" za koju je dobio Zlatni globus u kategoriji Nove najbolje muške zvijezde. U to vrijeme, uistinu mu je krenulo: već dogodine je na teniskom turniru u New Yorku upoznao Mariju Shriver, nećakinju predsjednika J. F. Kennedyja, koja ga je odmah oborila s nogu. Maria je isticala da se u Arnolda odmah zaljubila, u njegov smisao za humor i odlučnost da iz svakog dana izvuče najbolje.

Slavni par zaručio se u kolovozu 1985., a vjenčao 26. travnja 1986. u državi Massachusetts. Bili su idilični supružnici koji su u 25 godina braka dobili četvero djece: Katherine, Christine, Patricka i Christophera, međutim, Arnie baš i nije bio vjeran. Tijekom snimanja filma "Crvena Sonja" 1985. spetljao se sa seks-simbolom Brigitte Nielsen. Glumica je tada bila u braku s njegovim prijateljem Sylvesterom Stalloneom, a poslije je u autobiografiji napisala kako nije imala pojma da je Arnie s Marijom.

No, kap je prelila čašu kad se otkrilo da je imao aferu i s njihovom spremačicom, Mildred Baenom. Uspijevali su kriti vezu sve dok nije ostala trudna: kasnije je, pak, tvrdio da je doznao da je sin Joseph njegov tek kada je shvatio da mu dječak u dobi od sedam ili osam godina, upadljivo nalikuje. Schwarzenegger je tek tada preuzeo financijsku odgovornost za dijete, kupio sinu i njegovoj majci kuću i nastavio im pružati financijsku podršku. Kad je njegova supruga u međuvremenu shvatila tko je Josephov otac i iselila se iz njihovog doma, a Los Angeles Times objavio priču o prvorazrednom skandalu.

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Prije nego što mu se 2011. raspao brak, Schwarzenegger je bio uspješan u svemu što bi dotaknuo. Američku filmsku prijestolnicu osvojio je još 1982. isklesanim tijelom profesionalnog sportaša, naslovnom ulogom u pustolovnom filmu "Conan Barbarin". Uspjeh je zabetonirao kultnom ulogom u franšizi "Terminator", koja je počela s emitiranjem 1984., u njegovoj karijeri pamtit će se uloge u filmovima "Komandos" 1985., "Sirovi ugovor" 1986. "Predator" 1987., "Crveno usijanje" 1988., "Posljednji akcijski junak" 1993., "Batman i Robin" 1997., "Osveta" 2002., "Kapitalizam - ljubavna priča" 2009., "Plan za bijeg" 2013., a komičarski talent pokazao je u filmovima "Policajac iz vrtića" 1990., "Junior" 1994. i "Luda božićna zabava" iz 1996. godine.

No, ambicioznom Arnieju sve je to bilo premalo. Nikada nije krio fascinaciju politikom i društvenim angažmanom, a novu karijeru počeo je kao predsjednik Vijeća za fitness i sport u vladi predsjednika Georgea H. W. Busha od 1990. do 1993. godine. Postao je republikanac čim je kročio na američko tlo, točnije nakon što je čuo Nixonov govor u predsjedničkoj kampanji o velikim mogućnostima koje pruža Amerika.

Od 2003. do 2011. bio je guverner Kalifornije, a nagađalo se da politički uspjeh može zahvaliti ugledu obitelji svoje tadašnje supruge, koja je demokratkinja, uostalom, on je tvrdio da Maria nikad nije utjecala na njegova politička uvjerenja. Tvrdio je da se on i supruga uvažavaju i razumiju u političkim razilaženjima. "Cijeli život bježim od politike. No kad mi je rekao što planira, nisam ga htjela zaustavljati", rekla je tada Maria.

Kada se 2003. kandidirao za guvernera Kalifornije, mediji su se raspisali da ga je od 1980. do 2000. nekoliko žena optužilo za seksualno uznemiravanje. Supruga ga je ti ada strastveno branila. Nakon što se ispričao zbog neprimjerenog ponašanja, pobijedio je na izborima. Nakon svih nevolja koje su ga snašle, 2012. objavio je autobiografiju "Total Recall" u kojoj je opisao svoja tri životna razdoblja - bodybuilding, glumačku i političku karijeru, i otkrio kako je nakon dolaska u SAD u samo pet godina postao najbolji bodybuilder na svijetu, nakon deset godina diplomirao i postao milijunaš, nakon 20 godina svjetska filmska zvijezda, a nakon 35 godina ostvario još jedan uspjeh i postao guverner Kalifornije.

Nakon guvernerskog mandata istaknuti je aktivist protiv klimatskih promjena, ali i povratnik na velika platna s filmovima "Posljednja bitka" 2013., "Sabotaža" 2014. i "Terminator" 2015. godine. Strastveni ljubitelj Hummera, civilne inačice američkog vojnog vozila, i vatreni ekološki aktivist, duhovito je progovorio o svom bogatstvu. "Novac te ne čini sretnim, jednako sam sretan s 50 kao i s 48 milijuna", "skromno" je zaključio.

No, politike se nije olako odrekao. Nakon istjeka mandata guvernera, u New York Postu se nagađalo da Arnie razmatra mogućnost kandidiranja za predsjednika Amerike, no u tome ga može spriječiti američki ustav po kojem onaj tko nije rođen u SAD-u ne može biti predsjednik. Javnost je u to vrijeme godine zabavljala i njegova prepirka s predsjednikom SAD-a Donaldom Trumpom, koji je godinama vodio televizijski show "Pripravnik", a 2015. preuzeo ga je Schwarzenegger. Kad je showu pala gledanost, Trump se izrugivao Arnieju kako bi bilo dobro da se moli za njega zbog niske gledanosti, a ovaj mu je vratio da bi bilo najbolje da zamijene mjesta kako bi nacija mirno spavala. Na koncu je Arnie odustao od vođenja showa.

Nevjerojatan život Arnolda Schwarzeneggera naposljetku je 2023. pretočen u dokumentarni film "Arnold" u kojem glumac progovara iskreno o svim svojim traumama i početničkim debaklima u Hollywoodu, o preljubu i svim skandalima, pa i onom krunskom koji ga je koštao braka. Što smatra životnom greškom, no o tome je pomirljivo rekao da se i uspješni i popularni ljudi moraju suočiti s greškama koje su učinili u prošlosti. No, filmski terminator okreće se budućnosti, u 80. godini život još uvijek gladan novih uspjeha.