Tiago se nakon šest godina vratio u Brazil i pokazao kako uživa s obitelji

Tiago Coutinho Nunes, kandidat sociološkog eksperimenta "Brak na prvu", nakon završetka emitiranja showa otputovao je u rodni Brazil, gdje se družio s obitelji. Tiago je Brazilac koji gotovo šest godina živi u Hrvatskoj, doselio je zbog nogometa, no trenutačno radi u logistici u službi za korisnike u Zagrebu te mu se sviđa život koji je stvorio ovdje.

U Brazilu je s obitelji posjetio Amazonu, odnosno djelić njezine prašume, a Tiago je napisao kako ta šuma znači život.

Život mu znači i njegova obitelj s kojom je jako vezan, posebno s majkom.

"Ponekad pomislim koliko smo sretni što te možemo zvati majkom, Marli, sjajna žena! Lijepa, borbena, oprezna, duhovita, eksplozivna, autentična, neustrašiva... Mogao bih satima opisivati koliko je nevjerojatna, ali njoj ne trebaju komentari, tko zna-zna. Ti si, moja Majko, doslovna definicija suočavanja sa životnim problemima s velikim osmijehom na licu. Postavila si letvicu previsoko", napisao je nedavno Tiago.

Za RTL.hr je nedavno spominjao i odnos, odnosno brak njegovih roditelja, koji mu je nit vodilja za budućnost.

"Bio sam zaslijepljen najvjerojatnije bračnim životom u krevetu prije bračnih zavjeta u crkvi, tako da sam mogao shvatiti kako sve što sam učinio prije službenog sklapanja braka - nije najispravnija stvar. Ovo je bila moja najveća greška i, nažalost, imat će posljedice na njezin život i moj također. Ali živiš i učiš... Barem znam da sam bio iskren i sada moram upamtiti što sam naučio i sačuvati se za buduću ženu. I dalje vjerujem u pravu ljubav kakvu imaju moji roditelji koji su prošli prosinac proslavili 40. godišnjicu braka", zaključio je tada.

Podsjetimo, Tiago je u RTL-ovom eksperimentu bio u braku s Tinom. Iako su svoj odnos odlučili nastaviti i nakon snimanja, njihovi planovi ubrzo su naišli na nepremostivu prepreku. Naime, Lovre i Tina otkrili su da je Tiago od nje tražio odnos utroje, dok on tvrdi suprotno, odnosno da je Tina bila inicijatorka te ideje. Uslijedio je javni rat između bivših supružnika u kojem se Tiago posuo pepelom zbog, kako kaže, vlastite iluzije ljubavi.

Tiagu je, u jednom trenutku na kraju showa stručnjakinja Iva Stasiow rekla da je 'igrač'.

- Poštujem ih kao ljude i ne shvaćam to osobno. Bio sam šokiran cijelom pričom da navodno nisam bio zainteresiran za Tinu cijelo vrijeme i da sam sve glumio. Kako tri stručnjaka mogu biti tako naivni? To govorim zato što smatram da su odabrali stranu i nisu posumnjali u sve to, pogotovo kada znaju da je naša priča višeslojna. Dakle, Ivi sam dobro odgovorio s obzirom na okolnosti, ali ne ljutim se jer je to bio trenutak i smatram kako oni rade svoj posao i moraju nam dati takve povratne informacije. Kazao je i da je ovo bio jedini način da eksperiment završi na najmanje štetan način.

- Ovo je bio jedini način da završim sociološki eksperiment na najmanje štetan način, vjerovali ili ne. Samo Bog i ja znamo što sam sve prošao u tom stanu. Bilo je puno ekstremnih situacija, dobrih i loših, tako da je ultimatum (koji je ranije spomenut) bio izrečen prije nego što je ona napustila stan posljednji put. Kako nije bio poštovan, to je bila posljednja šansa.

VEZANI ČLANCI:

Otkrio je i u kojem je trenutku shvatio da Tina nije žena za njega.

- Kada joj nije bilo stalo što ću misliti i kako ću se osjećati kada je ona nakon naše svađe otišla na zabavu s prijateljicom, pogotovo zbog toga što smo bili u lošim odnosima. To je, recimo, bila kap koja je prelila čašu - izjavio je bivši kandidat i dodao da je nije kontaktirao kad su bili razdvojeni jer je znao sam da se ne slažu oko toga zašto je došlo do kraja i zbog toga bi se samo još više povrijedili.

VIDEO: Preminula je Shannen Doherty, glumica (53) najpoznatija po ulozi u seriji Beverly Hills 90210