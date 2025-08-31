Naši Portali
BIVŠA FARMERKA

Sjećate se Marine? Tražila je srodnu dušu u 'Ljubav je na selu', evo kako sad izgleda i čime se bavi

Foto: RTL
1/5
VL
Autor
Vecernji.hr
31.08.2025.
u 21:30

Danas Marina i dalje živi u Donjoj Stubici, uspješno balansirajući između korporativnog posla i brige o svom Obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu. Aktivna je na društvenim mrežama gdje s pratiteljima dijeli trenutke iz svakodnevice, od fotografija s obiteljskih okupljanja do slika sa sajmova na kojima ponosno predstavlja proizvode svog OPG-a

RTL-ov show "Ljubav je na selu" gledateljima je predstavio brojne kandidate, a među njima je i diplomirana ekonomistica Marina Peštaj iz Donje Stubice. Marina je sudjelovala u osmoj sezoni 'Ljubav je na selu', a predstavila se kao romantičarka avanturističkog duha. Rekla je da obožava plesati, a istaknula je da bi voljela upoznati nekog tko bi s njom uživao u zajedničkom plesanju u plesnoj školi. Ova vlasnica OPG-a otkrila je da nema "dlake na jeziku", a ona se na farmi bavila vinogradarstvom.

S bivšim partnerom je dobila kćer, a rekla je da bi htjela upoznati dobrog i iskrenog muškarca tamnije kose i očiju. "Ne padam na slatkorječivost niti općenito na riječi nego djela. I na "ono nešto" odnosno što osjećam prema toj osobi. Nisam sklona avanturama i tu sam jer tražim ljubav. A da bi se ona razvila, potrebno je vrijeme", naglasila je Marina prije ulaska u show.

Ispričala je i zanimljive anegdote poput one da je radila u Švicarskoj i znala je preko vikenda "skoknuti" na kavu do Hrvatske. Prolazila je i drugim graničnim prijelazom jer je kolegici istekla putovnica. Također, uspješno je vozila tuđi auto preko snijegom zametenih Alpa. Jednom se preselila u drugi grad u Švicarskoj za samo tjedan dana.  Nakon što su se kamere ugasile, Marina je napravila vidljivu transformaciju. Skratila je kosu i svoju prepoznatljivu smeđu boju zamijenila odvažnom plavom nijansom. No, promjena imidža bila je samo uvertira u puno veće životne promjene. Zaposlila se kao analitičar osiguranja kvalitete u jednoj telekomunikacijskoj tvrtki, a njezina ljubavna potraga, koja u showu nije urodila plodom, dobila je neočekivani epilog. Sudbina je za nju imala drugačiji plan, a ljubav svog života pronašla je ondje gdje se najmanje nadala – u farmeru iz druge sezone, Andri Bogunoviću, poznatijem kao Capitano.

Iako ih je dijelilo oko 550 kilometara, budući da Marina živi u Donjoj Stubici, a Andre na jugu Hrvatske u Baćinskim Jezerima, kemija je bila jača od udaljenosti. Andre je u svojoj sezoni morao reći kandidatkinji Sonji da se zaljubio u drugu ženu, a ta žena bila je upravo Marina. "Pala sam na njegovu otvorenost, jednostavnost i dobrotu. Sviđa mi se što pokazuje osjećaje i kod njega nema glume. Sve ti kaže u lice", otkrila je Marina, dodajući kako je ključno bilo to što je i prije njega bila sretna i zadovoljna sama sa sobom. 

Danas Marina i dalje živi u Donjoj Stubici, uspješno balansirajući između korporativnog posla i brige o svom Obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu. Aktivna je na društvenim mrežama gdje s pratiteljima dijeli trenutke iz svakodnevice, od fotografija s obiteljskih okupljanja do slika sa sajmova na kojima ponosno predstavlja proizvode svog OPG-a, poput samoniklog bilja. Nedavno je objavila i da prodaje kuću u Stubičkim Toplicama, što možda signalizira nove životne planove.

Ljubav je na selu Marina Peštaj

Učitaj još