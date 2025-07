Nakon Siska Bajagi otkazan i koncert u Solinu, organizatori su navodno popustili pritiscima

Koncert Bajage & Instruktora koji se trebao održati 22. kolovoza u sklopu ovogodišnjeg Kawa Festa u Solinu, koji se održava u sklopu Solinskog kulturnog ljeta, otkazan je zbog "sigurnosno-tehničkih razloga”. Kako neslužbeno doznaje Dalmatinski portal, organizatori su tjednima bili izloženi pritiscima pojedinih udruga i skupina koje Bajagu i dalje doživljavaju kao politički nepoželjnu osobu - bez obzira na to što su isti bend i isti glazbenik već godinama redovni gosti hrvatskih pozornica, od Pule do Dubrovnika. Na kraju su pritisci učinili svoje i koncert je otkazan. Iz Dalmatinskog portala pokušali su dobiti službeni komentar od organizatora - Javne ustanove u kulturi Zvonimir. No rečeno im je tek da se za sada neće javno očitovati. Umjesto toga, najavili su kako će u suradnji s Gradom Solinom uskoro objaviti zajedničko priopćenje u kojem će dodatno pojasniti razloge otkazivanja.

Podsjetimo, Bajaga je trebao nastupiti i u Sisku 4. lipnja, povodom Dana grada. Iako se o mogućem otkazivanju događaja nagađalo još od promjene gradske vlasti, gradonačelnik Domagoj Orlić nije dao konkretan odgovor na novinarsko pitanje o sudbini koncerta, kazavši da će konačnu odluku donijeti naknadno. Menadžment benda navodi da je ugovor s Gradom Sisakom bio potpisan još početkom godine, no organizatori su ih nedavno obavijestili da koncerta ipak neće biti. “Svirali smo u Sisku već i prošlo je sve bez ikakvih problema. Objašnjenje je da je nova vlast zatekla praznu kasu i da nema novaca. Mislim, nema nam druge. Oni su tako rekli. Mi imamo ugovor od siječnja, ali nema razloga da tužimo ili se žalimo. Po ugovoru bi nam trebali isplatiti čitav iznos, ali mi smo napisali sve u redu i da svi koji žele mogu doći Bajagu poslušati u Zagreb na Jarun. Mi smo se zahvalili u nadi da ćemo jednog dana kad bude sve u redu doći svirati.” – rekao je Pecikoza.

Iako je u usmenom razgovoru kao razlog spomenuta financijska situacija, bend je zatražio i službenu potvrdu otkazivanja, a dobili su je e-mailom koji je dostavljen iz drugog izvora. U dopisu, koji je potpisan samo s “Grad Sisak”, stoji: “Obavještavamo vas da ovim putem otkazujemo ugovor o koncertnom nastupu, odnosno ugovoreni koncertni nastup za 4. lipnja 2025. godine. Naime, nismo u mogućnosti osigurati adekvatne uvjete za nastup, budući da postoji povećani rizik održavanja, te tehničke uvjete za održavanje koncerta.”