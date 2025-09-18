Duboki dekolte i gole noge! Vruće izdanje mnogima omiljene domaće influencerice nikoga nije ostavilo ravnodušnim

Jedna od najpoznatijih i najomiljenijih domaćih influencerica, Meri Goldašić, ponovno je dokazala zašto nosi titulu ikone stila i zašto njezine objave redovito izazivaju lavinu reakcija. Bivša natjecateljica MasterChefa, poznata po svojoj iskrenosti, duhovitosti i besprijekornom modnom ukusu, novom je objavom na Instagramu doslovno zapalila društvene mreže, pojavivši se u izdanju koje je malo koga ostavilo ravnodušnim. Prisustvovala je modnom događaju, a za ovu prigodu odabrala spektakularnu crnu haljinu koja je istovremeno bila elegantna, odvažna i nevjerojatno glamurozna. Riječ je o kreaciji bez naramenica s dubokim, srcolikim dekolteom koji je naglasio njezinu figuru, dok se donji dio haljine širio u raskošnu, pufastu suknju koja je cijelom izgledu dala dozu visoke mode. Cjelokupni dojam zaokružila je elegantnim štiklama, decentnim nakitom i besprijekornom šminkom te plavom kosom stiliziranom u blage valove. Svojim je poziranjem pred kamerom pokazala samopouzdanje prave zvijezde, a energija koju je isijavala bila je zarazna.

Kako je otkrila u opisu objave, Meri je bila gošća na modnoj reviji proslavljenog dizajnera Roberta Severa, kojem se zahvalila na pozivu. "@robertseverofficial & @thegalerija hvala na pozivu, kao i uvijek, razvalili steeeee i vaš smo uživali. ČESTITAM", napisala je Meri, odajući priznanje dizajneru na uspješnoj kolekciji. Naravno, reakcije njezinih pratitelja i prijatelja nisu izostale. Komentari su se redali jedan za drugim, a svi su bili jednoglasni u ocjeni – Meri izgleda apsolutno božanstveno. "Woooow", "Stunning", "Prelijepa", "PREDIVNA", samo su neki od komplimenata koji su preplavili njezin profil. Ipak, jedan se komentar posebno istaknuo i savršeno sažeo dojam koji je ostavila. "Jlo Is that you?", upitao je jedan pratitelj, usporedivši je s globalnom glazbenom i modnom ikonom Jennifer Lopez.

Ova glamurozna objava samo je jedna strana svestrane Meri Goldašić. Dok na društvenim mrežama blista u dizajnerskim krpicama, u stvarnom životu ona je posvećena majka dvojice sinova, te supruga poduzetnika Jurice Goldašića. Posljednjih mjeseci, njezini pratitelji imali su priliku zaviriti i u onu drugu, prizemniju stranu njezina života. Meri je, naime, detaljno dijelila proces renovacije njihove vikendice u Tisnom, gdje je s velikim entuzijazmom preuređivala kupaonicu i kuhinju, koja sada, kako kažu fanovi, izgleda kao da je izašla iz MasterChef studija.

U veljači je javno progovorila o svojoj dugogodišnjoj borbi s epilepsijom, koja je prati od druge godine života, naglašavajući kako je ta bolest ne definira, već motivira na zdrav život. S jednakom je iskrenošću govorila i o gubitku 30 kilograma te o iskustvu mobbinga na poslu u Švedskoj.