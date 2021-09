Sjećate li se Lane? Ovako danas izgleda bivša cura Vedrana Ćorluke koju je navodno ostavio zbog Franke

Iako je bivši nogometaš Vedran Ćorluka (35) danas u sretnom braku s pjevačicom Frankom Batelić (29) njegov ljubavni život oduvijek je privlačio pozornost. Prije Franke ljubio je Ivu Buzov, manekenku Vedranu Linardić, a kratko je bio i s Lanom Gadžom Čermak, unukom umirovljenog generala Ivana Čermaka.

Lana je u to vrijeme studirala u Engleskoj, gdje je on igrao. Njihova romansa, kako je Lana svojedobno sama otkrila, trajala je tri mjeseca, a presudila im je navodno upravo Franka koju je Vedran upoznao na jednom after beach partyju na Zrću.

Samo dva mjeseca nakon toga Ćorluka je priznao kako s Frankom ima nešto posebno, a vezu su službeno potvrdili tek u prosincu 2012. godine kada su se pojavili zajedno na jednom božićnom koncertu na kojem je ona nastupala. Ovo ljeto supružnici su proslavili treću godišnjicu braka, a svoju srodnu dušu pronašla je i Lana Gadža Čermak koja posljednjih godina živi daleko od očiju javnosti.

Njezin Instagram profil zaključan je za javnost, no poznati prijatelji poput Maje Šuput kojoj je Lana ujedno i vjenčana kuma te Marka Grubnića s vremena na vrijeme objave pokoju fotografiju s njom. Nedavno je Lana proslavila rođendan na Hvaru, a fotografijama sa slavlja pohvalio se upravo modni stilist na društvenim mrežama. Lana na fotografijama pozira u bijeloj haljini s prorezom koja je istaknula njezine vitke noge, ali i dekolte.

