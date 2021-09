Preminuo glumac koji je igrao jednog od omiljenih likova u seriji 'Seks i grad'

Willie Garson, glumac najpoznatiji po ulozi Stanforda Blatcha u seriji "Seks i grad" preminuo je u 57. godini života. Uzrok smrti još nije poznat.

- Willie Garson bio je u životu, kao i na ekranu, odan prijatelj i svijetla točka svakome tko je bio u njegovu životu. Kreirao je jedan od omiljenih likova i bio je dio naše obitelji gotovo 25 godina. Nevjerojatno smo tužni zbog njegove smrti i izražavamo sućut njegovoj obitelji i voljenima - rekao je glasnogovornik HBO Maxa za New York Post.

Willie je bio i najbolji prijatelj Sarah Jessice Parker (56) u pravom životu, a kolege su za njega imaju samo najljepše riječi.

- Tako tužne vijesti i grozan gubitak za SATC obitelj. Moja sućut, i RIP dragi Willie - napisala je Kim Cattrall (65), koja je glumila Samanthu Jones.

- Toliko sam tužna što smo izgubili Willieja. Svi smo ga voljeli i obožavali smo raditi s njim. Bio je nevjerojatno smiješan na malim ekranima i uživo - napisala je Cynthia Nixon.

Njegov sin Nathen (20) podijelio je na Instagramu nekoliko njegovih fotografija i napisao emotivnu posvetu.

- Počivaj u miru tata, jako mi je drago što si sa mnom podijelilo sve svoje avanture i uspio postići toliko mnogo. Ponosan sam na tebe. Uvijek ću te voljeti, ali mislim da je vrijeme da kreneš u svoju avanturu. Uvijek ćeš biti sa mnom. Volim te više nego što ćeš ikada znati i drago mi je da sada možeš biti u miru. Uvijek si bilo najsnažnije, najsmješnija i najpametnija osoba koju poznajem. Drago mi je da si sa mnom podijelio svoju ljubav. Nikada to neću zaboraviti niti izgubiti - napisao je njegov sin.

Garson će se pojaviti i u nastavku "Seksa i grada", seriji "And Just Like That", a prije toga igrao je u više od 300 epizoda raznih televizijskih serija poput "Kafić Uzdravlj", "Melrose Place", “Hawaii Five-0", "Obiteljske veze", "Ally McBeal", "Dosjei X" i drugima.

VIDEO;: Severina postaje TV voditeljica: Radit će na novoj televiziji gdje i Ivana Paradžiković