FOTO Aki Rahimovski danas bi proslavio 71. rođendan: legendarni pjevač napustio nas je prije više od 4 godine

Legendarni pjevač Parnog Valjka napustio nas je u siječnju 2022. godine. Vijest o njegovoj iznenadnoj smrti tada je šokirala Hrvatsku. Aki je preminuo u Sloveniji nakon što mu je iznenada pozlilo tijekom izleta s obitelji te je odmah prebačen u bolnicu u Novom Mestu, no nažalost nije mu bilo spasa. Rahimovski je nekoliko dana prije nego što mu je pozlilo u jednoj zagrebačkoj klinici imao operaciju na kojoj su mu ugrađena četiri stenta, a nakon operacije se osjećao dobro.
Aki je svoj privatni život volio držati podalje od očiju javnosti. Poznato je da se dva puta ženio, iz prvog braka imao je sina Kristijana, a u drugom braku dobio je kćer Dinu. Prije tri godine dobio je još jednu djevojčicu s tajanstvenom Slovenkom Barbarom Vesel.
Aki je u Parnom Valjku bio od početka, od 1975. godine kada je iz Makedonije stigao u Zagreb. Tada je upoznao gitaristu i skladatelja Huseina Hasanefendića - Husa i Juricu Pađena. Te iste 1975. godine u suradnji s menadžerom Vladimirom Mihaljekom Mihom osnivaju prvu postavu Parnog Valjka kao nekakva zagrebačka varijanta Bijelog Dugmeta. Prvu postavu Parnog Valjka činili su: Aki Rahimovski (Vokal, klavir), Husein Hasanefendić Hus (Solo gitara, akustična gitara, vokal), Srećko Antonioli (bubnjevi), Zlatko Miksić - Fuma (bas-gitara) i Jurica Pađen (solo gitara, akustična gitara).
Rahimovski je od malena bio u glazbi. Sa sedam godina krenuo je u glazbenu školu budući da mu je otac bio profesor glazbenog, a pohađao je klavir i pjevanje. U 30-godišnjoj karijeri Parni Valjak je objavio 16 studijskih albuma, 14 singlova, 5 uživo albuma, 4 kompilacije, te 2 koncertna DVD-a.