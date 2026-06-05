FOTO Aki Rahimovski danas bi proslavio 71. rođendan: legendarni pjevač napustio nas je prije više od 4 godine

Glazbenik Aki Rahimovski, da je živ, danas bi proslavio 71. rođendan. Naime, legendarni pjevač rođen je 5. lipnja 1955. godine.
Glazbenik Aki Rahimovski, da je živ, danas bi proslavio 71. rođendan. Naime, legendarni pjevač rođen je 5. lipnja 1955. godine.
Foto: Grgo Jelavic/PIXSELL
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Legendarni pjevač Parnog Valjka napustio nas je u siječnju 2022. godine. Vijest o njegovoj iznenadnoj smrti tada je šokirala Hrvatsku. Aki je preminuo u Sloveniji nakon što mu je iznenada pozlilo tijekom izleta s obitelji te je odmah prebačen u bolnicu u Novom Mestu, no nažalost nije mu bilo spasa. Rahimovski je nekoliko dana prije nego što mu je pozlilo u jednoj zagrebačkoj klinici imao operaciju na kojoj su mu ugrađena četiri stenta, a nakon operacije se osjećao dobro.
Legendarni pjevač Parnog Valjka napustio nas je u siječnju 2022. godine. Vijest o njegovoj iznenadnoj smrti tada je šokirala Hrvatsku. Aki je preminuo u Sloveniji nakon što mu je iznenada pozlilo tijekom izleta s obitelji te je odmah prebačen u bolnicu u Novom Mestu, no nažalost nije mu bilo spasa. Rahimovski je nekoliko dana prije nego što mu je pozlilo u jednoj zagrebačkoj klinici imao operaciju na kojoj su mu ugrađena četiri stenta, a nakon operacije se osjećao dobro.
Foto: Kristina Stedul-Fabac/PIXSELL
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Aki je svoj privatni život volio držati podalje od očiju javnosti. Poznato je da se dva puta ženio, iz prvog braka imao je sina Kristijana, a u drugom braku dobio je kćer Dinu. Prije tri godine dobio je još jednu djevojčicu s tajanstvenom Slovenkom Barbarom Vesel. 
Aki je svoj privatni život volio držati podalje od očiju javnosti. Poznato je da se dva puta ženio, iz prvog braka imao je sina Kristijana, a u drugom braku dobio je kćer Dinu. Prije tri godine dobio je još jednu djevojčicu s tajanstvenom Slovenkom Barbarom Vesel. 
Foto: Grgo Jelavic/PIXSELL
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Aki je u Parnom Valjku bio od početka, od 1975. godine kada je iz Makedonije stigao u Zagreb. Tada je upoznao gitaristu i skladatelja Huseina Hasanefendića - Husa i Juricu Pađena. Te iste 1975. godine u suradnji s menadžerom Vladimirom Mihaljekom Mihom osnivaju prvu postavu Parnog Valjka kao nekakva zagrebačka varijanta Bijelog Dugmeta. Prvu postavu Parnog Valjka činili su: Aki Rahimovski (Vokal, klavir), Husein Hasanefendić Hus (Solo gitara, akustična gitara, vokal), Srećko Antonioli (bubnjevi), Zlatko Miksić - Fuma (bas-gitara) i Jurica Pađen (solo gitara, akustična gitara).
Aki je u Parnom Valjku bio od početka, od 1975. godine kada je iz Makedonije stigao u Zagreb. Tada je upoznao gitaristu i skladatelja Huseina Hasanefendića - Husa i Juricu Pađena. Te iste 1975. godine u suradnji s menadžerom Vladimirom Mihaljekom Mihom osnivaju prvu postavu Parnog Valjka kao nekakva zagrebačka varijanta Bijelog Dugmeta. Prvu postavu Parnog Valjka činili su: Aki Rahimovski (Vokal, klavir), Husein Hasanefendić Hus (Solo gitara, akustična gitara, vokal), Srećko Antonioli (bubnjevi), Zlatko Miksić - Fuma (bas-gitara) i Jurica Pađen (solo gitara, akustična gitara).
Foto: Hrvoje Jelavic/PIXSELL
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Rahimovski je od malena bio u glazbi. Sa sedam godina krenuo je u glazbenu školu budući da mu je otac bio profesor glazbenog, a pohađao je klavir i pjevanje. U 30-godišnjoj karijeri Parni Valjak je objavio 16 studijskih albuma, 14 singlova, 5 uživo albuma, 4 kompilacije, te 2 koncertna DVD-a. 
Rahimovski je od malena bio u glazbi. Sa sedam godina krenuo je u glazbenu školu budući da mu je otac bio profesor glazbenog, a pohađao je klavir i pjevanje. U 30-godišnjoj karijeri Parni Valjak je objavio 16 studijskih albuma, 14 singlova, 5 uživo albuma, 4 kompilacije, te 2 koncertna DVD-a. 
Foto: Kristina Stedul-Fabac/PIXSELL
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Foto: Petar Glebov/PIXSELL
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Foto: Marko Prpic/PIXSELL
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Foto: Marko Prpic/PIXSELL
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Foto: Marko Prpic/PIXSELL
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Foto: Marko Prpic/PIXSELL
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Foto: Marko Prpic/PIXSELL
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Foto: Marko Prpic/PIXSELL
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Foto: Hrvoje Jelavic/PIXSELL
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Foto: Kristina Stedul-Fabac/PIXSELL
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Foto: Marko Prpic/PIXSELL
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Foto: Hrvoje Jelavic/PIXSELL
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Foto: Miranda Čikotić/PIXSELL
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