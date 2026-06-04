Sve je bilo režirano? Bivši tjelohranitelj otkrio zašto je Michael Jackson nosio flaster na nosu

Kontroverzni, to je najčešće epitet koji se povezuje uz glazbenika Michaela Jacksona koji preminuo 2009. godine u 51. godini života. Ove godine u kina je stigao film "Michael" redatelja Antoinea Fuqua, a od jučer se na Netflixu prikazuje dokumentarac koji kroz tri nastavka prati suđenje slavnom glazbeniku kada je bio optužen zlostavljanje djece. Baš u vrijeme kada je ovaj dokumentarac stigao na popularnu streaming platformu bivši tjelohranitelj Michaela Jacksona u jednom je podcastu govorio o svom poslodavcu i otkrio nepoznate detalje o njemu. Sada je o godinama provedenim uz Jacksona progovorio Matt Fiddes, instruktor borilačkih vještina i njegov bivši osobni tjelohranitelj, otkrivši da je pjevač koristio neobične metode kako bi privukao pažnju medija. Fiddes je u razgovoru s Leejem Matthewsom u podcastu Elite istaknuo kako je Jackson često bio fotografiran s maskama na licu ili ljepljivom trakom na nosu i kako je svaki njegov potez i pojavljivanje pred medijima bilo pomno isplanirano.

„Znao je kako igrati medijsku igru i ostati relevantan. Ljepljiva traka, traka na nosu, šminka, fedora, maska i sunčane naočale...Sve je to bilo režirano. Želio je da ljudi misle kako mu nos otpada. Zato je nosi flaster na nosu, a to je zapravo bila traka protiv alergije.“, ispričao je Fiddes. Zašto bi netko želio da svijet misli kako mu se nos raspada, pitanje je na koje vjerojatno nikada nećemo dobiti odgovor. No činjenica da se i godinama nakon njegove smrti i dalje govori o njegovim estetskim zahvatima pokazuje da je Jackson vrlo dobro znao kako privući pozornost javnosti.

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Ovo nije prvi put da Fiddes govori o Jacksonovim metodama manipuliranja medijima. U ranijem intervjuu za Metro također je spomenuo „trik s trakom na nosu“. „Znao je manipulirati medijima. Točno je znao kako dospjeti na naslovnice. U 90 posto slučajeva uspijevalo je. Stavio bi masku na lice, ljepljivu traku na ruke ili traku na nos, što mu je bio jedan od omiljenih trikova. Govorio je da želi da njegov život bude najveća misterija na svijetu.“ Jackson je tijekom života priznao da je imao dvije operacije nosa. Prva je uslijedila nakon što je 1979. godine slomio nos tijekom plesne probe, zbog čega je imao poteškoće s disanjem.