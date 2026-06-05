ANKETA Jeste li jučer gledali koncert Marka Perkovića Thompsona na Hipodromu?

Sinoć je na drugom programu HRT-a premijerno prikazan spektakularni koncert Marka Perkovića Thompsona održan 5. srpnja 2025. godine na zagrebačkom Hipodromu. Croatia Records objavila je audio izdanje koncerta na svim digitalnim platformama, te omogućila publici da ponovno doživi atmosferu jednog od najvećih glazbenih događaja u hrvatskoj povijesti.

Inače, snimke izvedbi pjesama s koncerta dostupne su i na službenom YouTube kanalu Marka Perkovića Thompsona sinoć od 23:30 sati, čime je nakon televizijske premijere koncert postao dostupan publici diljem svijeta. Koncert za koji se tražila karta više i koji je okupio čak 504.027 posjetitelja, mjesecima nakon održavanja i dalje je bio jedna od najkomentiranijih tema domaće glazbene scene.

Jeste li jučer gledali koncert Marka Perkovića Thompsona na Hipodromu? Da 712 glas/ova

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Zbog iznimnog interesa publike, Thompson i njegov tim u suradnji s Croatia Recordsom odlučili su ovaj povijesni koncert trajno sačuvati u audio i video formatu. Uskoro započinje pretprodaja live albuma Hipodrom, Live 2025., koji će biti dostupan na CD i Blu-ray izdanju. Riječ je o dokumentu jednog od najvećih glazbenih događaja u novijoj hrvatskoj povijesti, koji će zasigurno pronaći mjesto u kolekcijama brojnih ljubitelja Thompsonove glazbe.

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Album Hodočasnik godinu dana nakon objave bilježi impresivnih 100 milijuna streamova na digitalnim platformama. Najslušanija pjesma s albuma, "Ako ne znaš šta je bilo", premašila je 30 milijuna streamova, dok sve ostale pjesme također ostvaruju višemilijunske brojke. Da interes publike za Thompsona ne prestaje potvrđuje i njegov najnoviji videospot za pjesmu "Zagora". Objavljen prije samo šest dana spot je prikupio gotovo 300 tisuća pregleda te izazvao veliki interes publike, što potvrđuju tisuće komentara i reakcija na društvenim mrežama.

Istovremeno je Thompsonov tim u pripremama za veliki koncert u Zaprešiću, koji je rasprodan u samo jednom danu. Publiku očekuje novi open-air spektakl kojim će Thompson nastaviti uspješan koncertni niz nakon povijesnog nastupa na zagrebačkom Hipodromu.