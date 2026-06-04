VIDEO Skandalozna scena u Bijeloj kući! Trump pokušao poniziti novinarku, komentirao njezin izgled

Američki predsjednik Donald Trump ponovno je izazvao zgražanje javnosti svojim seksističkim ispadom prema dopisnici CNN-a iz Bijele kuće, Kaitlan Collins. Najnoviji incident dogodio se tijekom tiskovne konferencije, kada je Trump, nakon što je CNN nazvao "vrlo korumpiranom organizacijom", upro prstom izravno u Collins. Opisao ju je kao "korumpiranu reporterku koja se nikad ne smiješi".
- Mlada lijepa žena koja se nikad ne smiješi. Nikad ne vidim osmijeh na njenom licu. Vidim je kako stoji s mržnjom u očima - ustvrdio je 79-godišnji predsjednik, ponavljajući neprimjerene komentare o njenom izgledu i profesionalnosti. Degutantno je gledati predsjednika kako govori ženi da bi se trebala smiješiti dok samo radi svoj posao, komentirale su brojne bivše suradnice i kolegice, ističući kako se od novinara ne očekuje osmijeh dok postavlja teška i ozbiljna pitanja.
Trump attacks CNN’s Kaitlan Collins for not smiling:— Republicans against Trump (@RpsAgainstTrump) June 3, 2026
“She’s a young beautiful woman and never smiles. I never see a smile on her face. I see her standing there with hatred in her eyes.” pic.twitter.com/PxF9O0jLxd
Ovo nije prvi put da je Collins na meti Trumpovih uvreda. U veljači iste godine, dok ga je u Ovalnom uredu ispitivala o istrazi vezanoj za osuđenog seksualnog prijestupnika Jeffreyja Epsteina, Trump joj je odbrusio: - Ne mislim da sam te ikada vidio da se smiješiš. Tada ju je nazvao i "najgorom reporterkom", tvrdeći da CNN ima nisku gledanost upravo zbog novinara poput nje.FOTO Maja i Šime puno su zajedno putovali, a ovako su izgledali u danima najveće ljubavne sreće
Collins mu je hladnokrvno odgovorila da ga samo pita o Epsteinovim žrtvama. Ovaj obrazac ponašanja, u kojem se umjesto odgovora na neugodna pitanja pribjegava osobnim uvredama, postao je zaštitni znak njegovih istupa. U prošlosti je novinarku Bloomberga nazvao "prasicom", a novinarki kineskog podrijetla poručio da "pita Kinu" o koronavirusu.
Mreža CNN odmah je stala u obranu svoje zaposlenice, opisujući je kao "iznimnu novinarku" koja izvještava "sa stvarnom dubinom i upornošću". Reakcije na Trumpove komentare preplavile su društvene mreže, gdje su brojne žene podijelile vlastita iskustva u kojima im je rečeno da se trebaju više smiješiti. Mnogi su istaknuli kako se takvi komentari redovito doživljavaju kao omalovažavanje, nepoštovanje i čista mizoginija, osobito kada dolaze s najviše pozicije moći u državi.