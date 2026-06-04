VIDEO Skandalozna scena u Bijeloj kući! Trump pokušao poniziti novinarku, komentirao njezin izgled

Američki predsjednik Donald Trump ponovno je izazvao zgražanje javnosti svojim seksističkim ispadom prema dopisnici CNN-a iz Bijele kuće, Kaitlan Collins. Najnoviji incident dogodio se tijekom tiskovne konferencije, kada je Trump, nakon što je CNN nazvao "vrlo korumpiranom organizacijom", upro prstom izravno u Collins. Opisao ju je kao "korumpiranu reporterku koja se nikad ne smiješi".

- Mlada lijepa žena koja se nikad ne smiješi. Nikad ne vidim osmijeh na njenom licu. Vidim je kako stoji s mržnjom u očima - ustvrdio je 79-godišnji predsjednik, ponavljajući neprimjerene komentare o njenom izgledu i profesionalnosti. Degutantno je gledati predsjednika kako govori ženi da bi se trebala smiješiti dok samo radi svoj posao, komentirale su brojne bivše suradnice i kolegice, ističući kako se od novinara ne očekuje osmijeh dok postavlja teška i ozbiljna pitanja.

Trump attacks CNN’s Kaitlan Collins for not smiling:



“She’s a young beautiful woman and never smiles. I never see a smile on her face. I see her standing there with hatred in her eyes.” pic.twitter.com/PxF9O0jLxd — Republicans against Trump (@RpsAgainstTrump) June 3, 2026

Kaitlan Collins arrives at the 2026 Vanity Fair Oscar Party (98th Annual Academy Awards) Hosted By Mark Guiducci held at the David Geffen Galleries at the Los Angeles County Museum of Art (LACMA) at 5905 Wilshire Blvd on March 15, 2026 in Museum Row, Miracle Mile, Los Angeles, California, United States. Photo by Xavier Collin/Image Press Agency/ABACAPRESS.COM Photo: Collin Xavier/Image Press Agency/ABACA/ABACA Foto: Collin Xavier/Image Press Agency

Ovo nije prvi put da je Collins na meti Trumpovih uvreda. U veljači iste godine, dok ga je u Ovalnom uredu ispitivala o istrazi vezanoj za osuđenog seksualnog prijestupnika Jeffreyja Epsteina, Trump joj je odbrusio: - Ne mislim da sam te ikada vidio da se smiješiš. Tada ju je nazvao i "najgorom reporterkom", tvrdeći da CNN ima nisku gledanost upravo zbog novinara poput nje.

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Collins mu je hladnokrvno odgovorila da ga samo pita o Epsteinovim žrtvama. Ovaj obrazac ponašanja, u kojem se umjesto odgovora na neugodna pitanja pribjegava osobnim uvredama, postao je zaštitni znak njegovih istupa. U prošlosti je novinarku Bloomberga nazvao "prasicom", a novinarki kineskog podrijetla poručio da "pita Kinu" o koronavirusu.

Mreža CNN odmah je stala u obranu svoje zaposlenice, opisujući je kao "iznimnu novinarku" koja izvještava "sa stvarnom dubinom i upornošću". Reakcije na Trumpove komentare preplavile su društvene mreže, gdje su brojne žene podijelile vlastita iskustva u kojima im je rečeno da se trebaju više smiješiti. Mnogi su istaknuli kako se takvi komentari redovito doživljavaju kao omalovažavanje, nepoštovanje i čista mizoginija, osobito kada dolaze s najviše pozicije moći u državi.

*dijelom uz pomoć AI