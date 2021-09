Policija potvrdila kako pronađeno tijelo pripada nestaloj influencerici

FBi je potvrdio kako tijelo pronađeno u američkom parku Wyoming pripada nestaloj influencerici Gabby Petito (22). Mrtvozornik je nakon obdukcije utvrdio kako je urok njene smrti ubojstvo, no nije otkrio kako je umrla, pišu strani mediji.

Podsjetimo, djevojka se smatrala nestalom otkad se njezin zaručnik, 23-godišnji Brian Laundrie, početkom rujna vratio s putovanja bez nje.

Par je s Floride putovao u kombiju, posjećivao nacionalne parkove i oboje su objavljivali fotografije na Instagramu. Mnogi sumnjaju na zaručnika jer je policija iz Utaha rekla kako se susrela s parom jer se fizički sukobio, no oni su tada rekli da je sve u redu, da se planiraju vjenčati i da ne žele podnijeti prijavu. U izvještaju piše da je Petito bila zbunjena i vrlo emotivna pri susretu s policajcima. Influencerica se posljednji put s obitelji čula 30. kolovoza, no sumnjaju da to nije bila njezina poruka jer je samo napisala da nema signala u nacionalnom parku Yosemite.

Nakon što je odbio razgovarati s istražiteljima, Brian Laundrie nestao je nekoliko dana prije pronalaska tijela Gabby Petito. Njegova je obitelj rekla istražiteljima kako vjeruje da je mladić otišao na planinarenje u rezervat Carlton, a policija je pretraživala područje na koje je navodno otišao. Steven Bertolino, odvjetnik obitelji Laundrie, rekao je da ga je i obitelj krenula tražiti u srijedu te da su uočili samo Ford Mustang kojim se vozio. Policija je navela kako je rezervat Carlton golemo i gusto pošumljeno područje s brojnim pješačkim stazama. Zbog toga bi pronalazak 23-godišnjaka mogao biti otežan.

