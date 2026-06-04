Sharon Stone progovorila o trenutku koji je uništio njezin brak: 'Tada sam znala da je kraj'

Glumica Sharon Stone otkrila je da je shvatila kako je njezin brak gotov onoga trenutka kada je suprug njezinu odluku o dvostrukoj mastektomiji nazvao „smiješnom“. Glumica, koja danas ima 68 godina, bila je u braku s uglednim istraživačkim novinarom Philom Bronsteinom od 1998. do 2004. godine. Prisjetila se kako je početkom 2000-ih kada je imala zdravstvenih problema shvatila da njihov odnos više nema budućnost jer nije dobila njegovu podršku. Gostujući u podcastu The Person Who Believed in Me voditelja Davida Begnauda, Stone je ispričala da su joj liječnici tada otkrili tumore na dojkama. Medicinski tim upozorio ju je da postoji velika vjerojatnost da se radi o karcinomu te joj preporučio obostranu mastektomiju.

„Rekli su mi da je situacija vrlo ozbiljna i da, kada su tumori toliko veliki, često unaprijed znaju da je riječ o raku“, prisjetila se glumica.

Iako je bila uvjerena da tumori nisu zloćudni, odlučila se za sigurniju opciju i pristala na dvostruku mastektomiju. „Odlučila sam da ću napraviti obostranu mastektomiju jer se ne želim igrati sa svojim životom“, rekla je. No njezin suprug nije podržao tu odluku. „Moj muž je rekao: 'Ovo je smiješno'“, prisjetila se Sharon. „Zatim je ustao i izašao iz prostorije.“ Voditelj ju je upitao što je točno smatrao smiješnim. „To što sam odlučila napraviti obostranu mastektomiju. Bio je bijesan“, odgovorila je. Na pitanje je li ga zabrinjavala mogućnost da bi rak mogao ugroziti njezin život, Sharon je odgovorila negativno. „Ne, ne.“ „Dakle, bio je ljut zbog uklanjanja dojki?“ upitao je voditelj.

„Da“, potvrdila je glumica. Dodala je kako je tada njezin liječnik reagirao vrlo odlučno. „Rekao mu je: 'Kad bih imao više pacijentica poput nje, danas bi bilo više živih žena. Sjednite.' A ja sam dodala: 'Ja donosim odluke, ne vi.'“ Zvijezda filma Sirove strasti istaknula je kako je upravo taj trenutak označio kraj njihova braka. „To je bio kraj našeg braka. Tada je sve završilo. Bio je gotov sa mnom. Već u toj prostoriji moglo se osjetiti da je kraj“, rekla je. „Mislio je da sam smiješna. Da sam nerazumna. Da sama donosim previše odluka.“ Par se razveo 2004. godine zbog nepomirljivih razlika. Stone je ranije otkrila i da su se nakon operacije, tijekom koje su joj uklonjeni dobroćudni tumori, dogodile neočekivane promjene. Kada su joj skinuti zavoji, otkrila je da joj je liječnik bez njezina pristanka povećao grudi za jednu veličinu košarice. „Kad su mi skinuli zavoje, otkrila sam da imam veće grudi. Rekao je da bolje odgovaraju širini mojih bokova“, ispričala je za The Times. Osim borbe s tumorima, glumica je 2001. godine preživjela i moždani udar te teško moždano krvarenje.