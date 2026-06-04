Stanovnici Palerma nezadovoljni zbog vjenčanja poznate pjevačice: 'Neka održi besplatan koncert'

Glazbena zvijezda Dua Lipa (30) i glumac Callum Turner (36) izrekli su sudbonosno 'da' u gradskoj vijećnici Old Marylebone u Londonu prošloga tjedna, a za vikend pripremaju raskošno trodnevno slavlje na Siciliji. Naime, zbog vjenčanja će u Palermu navodno biti potpuno zatvorena dva gradska trga - Piazza Santa Anna i Piazza Croce dei Vespri. Policija i osiguranje pripremaju se postaviti "čelični prsten" oko trgova od četvrtka do subote. Zanimljivo je da su lokalne vlasti izdale nejasnu obavijest u kojoj tvrde da pripremaju "demonstracijsku produkciju", umjesto da službeno potvrde vjenčanje. "Sve se drži u najvećoj tajnosti. Osiguranje je privatno, no u organizaciju je uključena i lokalna policija. Trgovi koji će biti zatvoreni ionako su pješačke zone, a vlasti su priču o 'demonstraciji na trgu' na Piazzi Santa Anna i Piazzi dei Vespri iskoristile kao izgovor za postavljanje barijera i onemogućavanje pristupa pješacima", rekao je izvor za The Sun.

Raskošna proslava donijela je i stroge upute za stanovnike Palerma, od kojih su neki navodno morali potpisati ugovore o povjerljivosti. Mišljenja građana o zatvaranju trgova su podijeljena, a neki su se u šali pitali hoće li im Dua Lipa zauzvrat održati besplatan koncert na plaži. Podsjetimo, par je građanski brak sklopio na intimnoj ceremonija pred najbližim prijateljima i članovima obitelji, piše Daily Mail. Dua je stigla u odijelu kojem je dodala bijeli šešir i rukavice, držeći za ruku svog novopečenog supruga koji je nosio tamno odijelo i kravatu.

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Duino Schiaparelli odijelo bilo je dizajn Daniela Roseberryja koje donosi spoj savršeno krojenog sakoa te asimetrične suknje. Schiaparelli kao odabir nije bilo preveliko iznenađenje jer Dua kreacije Daniela Roseberryja često bira za najvažnije red carpet trenutke Vanity Fair partyja ili dodjele Golden Globes nagrada. Ova kombinacija bila je savršeni balans između klasičnog i suvremenog. Uz odijelo, dua se odlučila za klasične salonke kuće Christian Louboutin. Skromna londonska ceremonija navodno je bila tek formalnost prije glavnog događaja - raskošne proslave na talijanskom otoku, koja počinje u četvrtak i trebala bi okupiti brojne zvijezde. Među gostima se, prema napisima, očekuju i glazbenice Charli XCX i Tove Lo, a šuška se da bi mogao nastupiti i Sir Elton John, s kojim je Dua 2021. snimila hit "Cold Heart". "Unajmili su nekoliko velikih lokacija za ekstravagantno slavlje koje će se odvijati u više dijelova", rekao je jedan izvor. Navodno je modni dizajner Simon Porte Jacquemus, osnivač brenda Jacquemus, kreirao barem jednu vjenčanicu za pjevačicu.

Slavna britanska pjevačica zaruke je potvrdila sredinom prošle godine, a par se zaručio u vrijeme božićnih blagdana. Ovaj atraktivan par u ljubavnoj je vezi od početka 2024. godine, a tijekom mjeseci pojavili su se na raznim događanjima.