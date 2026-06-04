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NAJVEĆA PODRŠKA

Amra Džeko uputila suprugu Edinu dirljivu poruku, povod je poseban: 'Sve te žrtve imaju posebno značenje'

Foto: Instagram
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VL
Autor
Vecernji.hr
04.06.2026.
u 21:00

Edin i Amra Džeko vlasnici su jedne luksuzne vile u Dubrovniku, a ovaj je par u braku od 2016. godine. Imaju četvero djece - Unu, Danija, Daliju i Hanu, a Amra iz prvog braka ima još i kćer Sofiju

Ostalo je nešto više od tjedan dana do početka najpopularnijeg sportskog natjecanja na svijetu - Svjetskog prvenstva u nogometu. Nogometaši su već počeli s pakiranjem za Ameriku, a sreću na putu im žele njihove odabranice. Jedna od njih je Amra Džeko, supruga legendarnog napadača reprezentacije Bosne i Hercegovine, Edina Džeke, koja je svom dragom uputila emotivnu poruku uoči odlaska u "obećanu zemlju", a mi ju prenosimo u cjelosti. "Kažu da iza svakog uspjeha stoje godine rada. Ja bih dodala – i godine odricanja, žrtve, umora, sumnji, ali i ogromne ljubavi prema onome što radiš. Danas gledam onog dječaka koji je sanjao velike snove i nikada nije prestao u njih vjerovati. Gledam čovjeka koji je svakim danom, treningom i korakom zaslužio biti tamo gdje je danas.

Ponosna sam na sav trud koji si uložio, na sve čega si se odrekao, na svaku prepreku koju si prešao i na svaki trenutak koji si proveo daleko od obitelji kako bi ostvario svoje snove. Nije bilo lako ni tebi ni nama, ali danas, kada stojiš na najvećoj nogometnoj sceni, sve te žrtve imaju posebno značenje. I zato ovaj uspjeh nije samo tvoj – on pripada svima koji su te voljeli, vjerovali u tebe i čekali da se vratiš kući.

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Nema veće časti nego predstavljati svoju zemlju, a ti ćeš našu Bosnu i Hercegovinu nositi onako kako i zaslužuje – srcem, ponosno i dostojanstveno. 😍💪🏼 Sretno na Svjetskom prvenstvu, ljubavi. Uživaj u svakom trenutku, upij svaku emociju i svaki trenutak na terenu, jer si sve ovo zaslužio. A mi ćemo, kao i uvijek, biti tvoji najglasniji navijači. ❤️🇧🇦", napisala je Amra u dirljivoj objavi na Instagramu.

Podsjetimo, Edin i Amra Džeko vlasnici su jedne luksuzne vile u Dubrovniku, a ovaj je par u braku od 2016. godine. Imaju četvero djece - Unu, Danija, Daliju i Hanu, a Amra iz prvog braka ima još i kćer Sofiju. Za Amru je javnost doznala još 2012. godine, a Edin i ona svoju su vezu skrivali u počecima.

Amra Džeko, prije veze s Edinom, kao sarajevska glumica i manekenka preselila se u Los Angeles, s namjerom da ondje gradi karijeru. No kad se rasplamsala ljubav s Edinom, sve su te ambicije pale u drugi plan, a ona je odlučila slijediti svoje srce. Napustila je Ameriku i za Džekom otišla u Italiju.
Ključne riječi
BiH Edin Džeko Amra Džeko svjetsko prvenstvo showbiz

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