Sjećanje na Enu Begović: Jednom je preveslala cijeli Pelješki kanal kada se pokvario motor na barci

Godina 2000. trebala je biti godina sreće za Enu Begović. U lipnju se udala za Josipa Radeljaka, a u srpnju rodila kćer Lanu, dan prije 40. rođendana. No, samo 55 dana kasnije, 15. kolovoza, tijekom obiteljskog izleta na Braču, automobil u kojem se nalazila sletio je u provaliju. Držeći Lanu u naručju, Ena je pokušala izaći iz vozila, ali je zadobila smrtonosne ozljede glave. Njezina smrt potresla je cijelu Hrvatsku, ostavivši prazninu na kulturnoj sceni i u srcima onih koji su je voljeli. Sestra Mia Begović i danas čuva uspomenu na nju, govoreći da Ena živi u njezinim sjećanjima. Rođena u Trpnju na Pelješcu, Ena Begović je u Zagreb stigla kako bi studirala pravo, no sudbina ju je odvela u svijet kazališta. Presudan je bio trenutak kada ju je redatelj Ljubiša Ristić, zapazivši je u blizini kazališta, pozvao na audiciju. U samozatajnoj djevojci prepoznao je karizmu koja će ubrzo osvojiti cijelu regiju.

Privatno tiha i povučena, Ena se na sceni i filmu pretvarala u vulkan strasti i snage. Karijeru joj je obilježila kultna scena iz filma Pad Italije (1981.), koja ju je lansirala u zvjezdanu orbitu, ali i obilježila etiketom seks-simbola protiv koje se borila cijeli život. “Svoje sam pogreške platila krvavo... To je žig koji te prati cijeli život”, govorila je kasnije, noseći taj teret s dostojanstvom koje je bilo u potpunoj suprotnosti s njezinom privatnom prirodom. Bivši dečko Tomislav Pavleka pamtio ju je kao asocijalnu djevojku koja bi na zabavama sjedila u kutu i čitala Dostojevskog. Nije je zanimala popularnost, već umjetnička vrijednost i dokazivanje kao ozbiljna glumica. Njezin san bio je Hrvatsko narodno kazalište, gdje je ostvarila uloge Desdemone, Antigone, barunice Castelli, Teute, Laure Lenbach i drugih snažnih ženskih likova.

Prijateljice Alka Vuica i Ankica Dobrić pamtile su je kao odanu i pažljivu, opsjednutu pranjem suđa, ali i iznimno snažnu – imala je crni pojas u karateu i jednom preveslala cijeli Pelješki kanal kada im se pokvario motor na barci. Bila je žena kontrasta: plašljiva u gomili, a neustrašiva u obrani svojih stavova i prava žena. Cijeli je život imala strah od vožnje, koji se pogoršao nakon teške nesreće 1996., kada je poginuo motociklist, a glumac Đorđe Kukuljica teško ozlijeđen. Iako je osuđena uvjetno, trauma ju je pratila do kraja.