IKONA BIVŠE DRŽAVE

Bila je zvijezda u Jugoslaviji, Tito ju je obožavao, a ona je prodavala svoj namještaj da plati račune

14.08.2025.
u 21:00

Osvajala je publiku i svojim glazbenim talentom, a o kakvom se talentu radi dovoljno govori i činjenica da je u čuvenoj francuskoj Olympiji nastupila 72 puta, a nakon jednog od tih koncerata slavni Salvador Dali je klečao pred Oliverom i divio se njezinom talentu i ljepoti.

Pjevačica i glumica Olivera Katarina (85) uživala je veliku popularnost u u Jugoslaviji i ostvarila je velike uspjehe na glazbenom i glumačkom polju, a sad već niz godina živi u jako skromni uvjetima. Prije par godina mediji u Srbiji pisali su kako živi u neimaštini i da rasprodaje namještaj kako bi mogla platiti račune.

- Samujem u svoja četiri zida, zaboravljena sam od većine prijatelja i kolega. Sačuvala sam dostojanstvo i nisam depresivna. Neću nikoga ništa moliti - rekla je Olivera u jednom intervju. O Oliveri je hvalospjeve svojevremeno pisao New York Times, Josipu Brozu Titu je bila jedna od dražih pjevačica, a  njena najpoznatija uloga bila je u filmu "Skupljači perja" Aleksandra Saše Petrovića koji je osvojio nagradu na Filmskom festivalu u Cannesu.

Osvajala je publiku i svojim glazbenim talentom, a o kakvom se talentu radi dovoljno govori i činjenica da je u čuvenoj francuskoj Olympiji nastupila 72 puta, a nakon jednog od tih koncerata slavni Salvador Dali je klečao pred Oliverom i divio se njezinom talentu i ljepotu. Ni Josip Broz Tito nije bio imun na njezin glas i ljepoti, a kako je upoznala Tita i kakav je susret imala s njegovom suprugom Jovankom ispričala je jednom prilikom u intervju. 

- Upoznala sam Tita kada sam snimala 'Nišku banju'. Odjednom sam čula da je Tito u studiju, a on je sjeo iza kamere i gledao me. Otpustio je kamermana kako bi me sam snimao. Drugi put je bilo kad sam sa suprugom Miladinom Šakićem čekala Novu godinu. Prišao nam je Milan Vukos i rekao da Tito želi da mu pjevam. Njemu se nije moglo reći 'ne - ispričala je Olivera i otkrila pojedinosti susreta s Jovankom.

- Jednom kad sam se pojavila, Jovanka ga je gurnula i rekla: 'Evo ti je'. To sam čula. Možda je bila ljubomorna, on se doimao kao ženskaroš. Bio je pravi muškarac, to sigurno - kazala je u jednom intervju. 

Mediji u Srbiji pisali su kako je jedno vrijeme zbilja teško živjela, a pjevačica i glumica drži do svog ponosa i kaže kako je njezino siromaštvo dokaz njezinog poštenja i dostojanstva. Ne skriva da je razočarana kako su se mnogi ponijeli prema njoj, a bila je i duboko razočarana kada je se nitko nije sjetio na 50. obljetnicu snimanja filma "Skupljači perja".

Marko Bošnjak otkrio da s partnerom seli iz Hrvatske
showbiz glumica Jovanka Broz Josip Broz Tito Olivera Katarina

