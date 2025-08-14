Šime Elez zagrijao društvene mreže fotkama s mora, a jedan detalj otkriva u čijem je društvu

Šime Elez, bivši 'Gospodin Savršeni' ponovno je u centru pažnje javnosti. Zgodni 26-godišnji Splićanin na svom je Instagram profilu podijelio seriju fotografija s idiličnog ljetovanja. Cijelu objavu popratio je kratkim opisom: 'još jedan dan u uredu', aludirajući time na to da je njegov trenutni "posao" čisti užitak. Na seriji objavljenih fotografija vidimo Šimu u jednostavnoj bijeloj majici i kratkim crnim hlačama, kombinaciji koja savršeno pristaje njegovom preplanulom tenu, ležerno pozira na kamenom zidiću uz more, odmara na ležaljci s pogledom na pučinu...

Iako Šime mudro šuti i ne otkriva tko mu pravi društvo u ovim rajskim trenucima, njegovi pratitelji oštrog oka brzo su povezali konce i razvili teoriju koja se čini i više nego vjerojatnom. Naime, već tjednima se šuška o njegovoj navodnoj romansi s popularnom pjevačicom Majom Šuput, a čini se da je ova objava samo dolila ulje na vatru i potvrdila sumnje mnogih. U komentarima ispod objave odmah su se javili oni koji su uvjereni da je novopečeni par zajedno na ljetovanju. "Majina torba", kratko je primijetio jedan pratitelj, dok je drugi bio još direktniji i detaljniji u svom zapažanju: "Nije se ni presvukao... ista odjeća i kad je ulazio u čamac s Majom". Ovi komentari samo su potvrdili medijska nagađanja koja su ih posljednjih tjedana pratila u stopu, budući da su "uhvaćeni" na raznim lokacijama, od Zatona kraj Dubrovnika i Orašca pa sve do Korčule i Pašmana.

Podsjetimo, priča o romansi Šime i Maje postala je glavna tema domaćih medija nakon što je markantni Splićanin glumio glavnu ulogu u njezinom spotu za ljetni hit "Nisam ja za male stvari". Kemija između njih bila je i više nego očita na ekranu, a čini se da se nastavila i izvan njega. Nedugo nakon toga, viđeni su kako izmjenjuju nježnosti i poljupce nakon jednog njezinog koncerta, a njihove Instagram priče često su otkrivale da borave na istim, ekskluzivnim lokacijama, iako su se trudili ne objavljivati zajedničke fotografije. Sve se to događa nakon Šiminog turbulentnog ljubavnog putovanja u showu "Gospodin Savršeni", gdje je u finalu odabrao Vanju Stanojević. Nažalost, njihova veza nije potrajala te je pukla samo nekoliko mjeseci nakon showa, a Šime je u jednom intervjuu otkrio da je do problema došlo zbog nesuglasica.