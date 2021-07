Siniša Vuco prošle godine je vrijeđao Dinu Jelusića i ovo je rekao: Kad on bude zvijezda ja ću si odsjeći k****

Hrvatski glazbenik Dino Jelusić (29) posljednjih godina izgradio je fantastičnu inozemnu karijeru, a danas je stigla nova potvrda njegove kvalitete. Naime, legendarna britanska grupa Whitesnake, čiji su članovi među najpoznatijim rokerima u povijesti, objavila je na svojim stranicama kako je Dino njihov novi član. Neki su se nakon toga prisjetili kako je u listopadu prošle godine Vuco izvrijeđao Dinu kada je gostovao u Podcast Inkubatoru.

"Njegovo pjevanje je fenomenalno. Čak ima i emociju koja bi mogla biti veća, ali mislim da on nije puno inteligentan. On dolazi u emisiju hrvatske dalekovidnice i unaprijed govori: 'Ja nisam baš naučio tekst Dine Dvornika.' Jel on lud? Jeste vi normalni?" kazao je Vuco u razgovoru za Podcast Inkubator i nastavio:

"Kad on bude zvijezda ja ću si odsjeći k**** koji je veći od ove boce i bacit ću ga pasima. Ja sam to rekao i za Zorana Mišića. To su instant proizvodi". Vuco se nakon toga strašno naljutio i nije htio više pričati o njemu.

Dino je nakon toga reagirao na svojem Facebook profilu.

"Dakle, Siniša Vuco progovorio o meni. Ovo je zlato. Obavezno poslušati do kraja. Ovo je sve. Uljepšalo mi dan hahahaha. Psihički nestabilni neinteligentni debil koji ako postane zvijezda Vuco si je spreman odrezati pimpeka. Pobjeda!!! Vuco ti si kralj svemira", napisao je tada Dino i podijelio isječak iz videa.

Podsjetimo, grupa Whitesnake jutros je objavila kako će na proljeće 2022. godine krenuti na turneju s grupama Europe i Foreigner, a uz rasporede koncerata izrazili su zadovoljstvo jer je njihov novi član Dino Jelusić.



– Apsolutno sam oduševljen što mogu pozdraviti dolazak u grupu iznimno talentiranog Dine Jelusića. Pratimo ga još otkad smo prije dvije godine zajedno svirali u Zagrebu. Jako će vam se svidjeti – izjavio je David Coverdale, frontmen grupe Whitesnake. Podsjetimo, Jelusić je na koncertu na Šalati tada nastupio sa svojim bendom Animal Drive kao predgrupa Whitesnakeu, a poveznica je sa slavnom grupom i to što što njihov gitarist Joel Hoekstra svira s Dinom u grupi Trans Siberian Orchestra.

