Sin slavne pjevačice hitno prevezen u bolnicu! Liječnici ga jedva vratili u život nakon što se predozirao

Elijah Blue Allman, sin glazbene dive Cher i pokojnog rockera Gregga Allmana, pronađen je u teškom u svojoj kući u Joshua Treeju. Policija je za magazin People potvrdila da su reagirali na dojavu o muškarcu koji se ponaša nepredvidivo te su na lokaciji pronašli drogu. Allman je hitno prevezen u bolnicu, a izvori bliski obitelji navode kako je pravo čudo što je preživio te da se sada stabilizira pod liječničkim nadzorom.

Vijest je potpuno shrvala njegovu majku Cher, koja je sada usredotočena isključivo na sinov oporavak i čini sve što je u njezinoj moći da mu osigura pomoć. Njihov je odnos godinama kompliciran, što je i sama pjevačica priznala. - On i ja imamo jako bizaran odnos. Ne razumijem ga baš - izjavila je jednom prilikom.

Elijah Blue Allman, the son of legendary singer Cher, was recently seen in an unkempt state at a Los Angeles hotspot Chateau Marmot. He was in tattered clothes with a fake nail. “Dirty shoes and glassy eyes” pic.twitter.com/S1S3InFsA5