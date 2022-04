'Sin, kad me želi omalovažiti, kaže mi posprdno: Sestra ti je najbolja prijateljica'

Tko ne zna Danielu Trbović, vjerojatno nikada u životu u posljednjih 30 godina nije upalio televizor. Voditeljicu koju smo obožavali u "Hit Depou" i "Najslabijoj karici", ali i brojnim drugim emisijama sada na HRT-u gledamo u showu "5.com s Danielom". S Trbović smo malo popričali o showu, privatnom životu, a između ostalog, možda nevjerojatno, otkrila nam je da i dalje ima tremu pred kamerama.

Gledamo vas svaki petak u "5.com s Danielom", show ide od 2019., no kako biste ga opisali nekome tko se još nije odlučio pogledati neku epizode, jer eto, do sad je obično taj dan išao van u neki klub?

2020. su nekako manje išli u klubove, ali mi nismo razlog zbog kojeg su ljudi ostajali doma. Petkom na Prvom, nakon filma, a ponekad i u porno terminu, zabavna je razgovorna emisija s dva gosta i sjajnim "kućnim" bandom. Gosti su poznate osobe s respektabilnim karijerama koji govore o recentnim postignućima i planovima i prisjećaju se zgoda i nezgoda, zanimljivosti iz života. Tko nas ne bi gledao!

Lista gostiju je impresivna, je li bilo nekog koga ste htjeli ugostiti no nikako da se raspored poklopi?

Baš smo se zahuktali, a onda je u ožujku 2020. sve stalo. U rujnu smo ponovno krenuli, a korona nam je diktirala tempo i kad je riječ o gostima. Mnogi sjajni glumci, glazbenici i sportaši izmjenjivali su se u našem studiju. Neke smo čekali, neke još uvijek čekamo, ali svi nam dođu. Vjerujem da im nije tlaka i ne trpe duševne boli. Ugodno je i veselo, barem meni i mojoj mami.

Late night talk showovi dosta ovise i o nijansi humora, a znamo da je smisao za humor subjektivan. Ja se jako smijem na sve što ima veze s WC-om, a dok čekam da netko završi vic, već sam nabrojala sve Pokemone u glavi i zaboravila da se moram nasmijati. Kako funkcionira kada shvatite da vi i vaši gosti nemate isti smisao za humor?

Imali smo i goste koji su baš vicmaheri, koji su nas nasmijali, ali nije nužno da gosti ili ja bacamo fore. Gost ne treba biti stand up komičar. Naime, u pripremi pokušavamo doći do zanimljivih, nesvakidašnjih situacija iz života našeg gosta, priča koje su zanimljive same po sebi. I ako je gost još i blagoglagoljiv i dobro raspoložen, gdje ćeš veće sreće za voditeljicu. Naravno da ono što je smiješno meni ne mora biti i drugima, ali i ćorava koka zrno nabode. Zato i nosim leće.

I sami ste kada je show prvi put najavljen rekli kako ovakav format najčešće vode muškarci. Prema komentarima na društvenim mrežama, mnogi te muškarce baš i ne vole. Jimmyju Fallonu zamjeraju da se previše smije, ne sviđa im se osobnost Jamesa Cordena... No kada oni odluče dati otkaz, rijetko ih zamijeni neka žena i opet se sve vrti u krug. Što vi mislite zašto je tako?

Mislite, zato mene svi vole? Muškarci najčešće vode kasnovečernje emisije, žene su domaćice emisija po danu, nemaju što raditi kasno navečer izvan kuće. Kako će uskladiti obitelj i posao, brinuti o djeci. Uglavnom, tako je uobičajeno, tradicija iz Amerike, pradomovine late night showa. Moram priznati da se nisam bavila nekim dubljim analizama, ali živimo u muškom svijetu, zato nam i jest tako dobro.

Vodili ste talk showove, kvizove, glazbena natjecanja, manifestacije... kada ste shvatili da nemate problema s javnim govorom i kamerama?

Uvijek imam problema s javnim govorom i kamerama jer sam tremaroš. Najteže je dočekati početak, ali kad cijela priča krene, zasvijetli crveno na kameri, tad je kasno da se kajem, spašavaj se k'o može. To je neka adrenalinska sado-mazo ovisnost. Kad odradim prvu najavu, onda sam na svom terenu, igram se, savladavam prepreke i uživam. Na pozornici nisam paralizirana od straha. Borba je sve ono ranije.

Naravno, moram spomenuti i "Najslabiju kariku". Kako bismo čitatelje podsjetili na kviz, rado bih da zamislite da sam ja neki od natjecatelja i baš mi ne ide, pa da mi kažete zašto sam baš ja najslabija karika. Obećavam da se neću uvrijediti, pomalo sam mazohist.

Tamara, sigurno biste radije bili cijenjena kolumnistica, a ne novinarska radnica koja urednici mora isporučiti tekst sa nevjerojatno zanimljivim pitanjima za ocvalu voditeljicu. Kome se kotač okreće, a hrčak je već odavno mrtav? Tko je šutljiv k'o partizanski kurir? Tamara, Vi ste najslabija karika i odlazite kući s novim bremenom na nejakim plećima!!!

Zbog prirode vašeg posla mogli bismo zaključiti da ste ekstrovertirana osoba. Je li to stvarno tako? Funkcionirate li bolje kada je oko vas puno ljudi ili jedva čekate ići doma?

Pa, komunikativna jesam i nerado priznajem, ali volim ljude iako spavam sa psom. Ali nisam nužno zabavljačica u društvu, znam šutjeti i slušati druge. Zbog posla upoznajem sjajne ljude, živim od razgovaranja i vjerojatno su mi i zato posebno važni moj mir i tišina. Gungulu već odavno ne ljubim.

Ja stalno eksperimentiram sa svojom kosom, kad me uhvati neki napadaj odrežem ju sama škarama za papir i onda svi oko mene vrište jer zaboravljaju da kosa raste. Vi ste u "Hit Depou" često mijenjali frizure, no sada možemo reći da vam je crni dugi bob postao nekakav zaštitni znak. Zašto?

I ja imam to iskustvo, ali s hrđavim škaricama za nokte kojima sam ošišala mlađu sestru. Sestrinska ljubav nema granica... Ooo, svega je bilo na mojoj glavi. U osamdesetima sam se i trajno ondulirala, čak i na kratku kosu. To su slike za pamćenje. Za vrijeme Hit depoa sam se zabavljala i na različite načine vezala, dizala kosu, ali već dugo sam komotna i samo je ravno šišam, čak ni razdjeljak ne mijenjam. I da, ne farbam se. Sijede se pojavljuju pojedinačno i puštam ih da žive.

Javna osoba ste gotovo većinu svog života. Otvoreni ste i ne skrivate previše detalje iz svog privatnog života. Da ste ponovno na početku karijere, biste li to promijenili?

Ne bih jer ne živim život drukčiji od drugih, samo zbog posla imam vidljivost. Doista, ništa nije bilo spektakularno osim novinskih naslova.

Često vas viđamo sa sestrom Natašom. Jeste li uvijek imale takav blizak odnos? Kada ste se zadnji put pošteno posvađale?

Kosa joj je narasla pa smo si dobre. Ali, priznajem, bila mi je višak kad smo odrastale. Ipak sam ja bila centar roditeljskog svijeta pune četiri godine. Kad sam shvatila kakva mi je sudbina, prihvatila sam je, čak i zavoljela. Sin, kad me želi omalovažiti, kaže mi posprdno – Sestra ti je najbolja prijateljica. Luzerica sam, zar ne?

Sin Lovro već je odrastao, pohvalite nam ga malo...

Nerado to činim, ali ponekad i nije loš. Kad mi prigovara da nam je stan pun psećih dlaka, a ja mu kažem da me je baš briga, neka ga pospremi ako ga smeta, on to i učini, zamislite. Ne libi se rada, tegli, čisti, konobari i tako zarađuje svoj novac. I pri tom s guštom studira na fakultetu koji je odabrao. Mama mu daje prolaznu ocjenu.

Nije tajna da je u vašem poslu dosta bitan izgled. Nećemo se varati, više žena nego muškaraca. Vi izgledate odlično. Jeste li upali u neki bunar s magičnim napitkom i izronili recept i možete li nam ga otkriti?

Baš ste ljubazni! Činjenica jest da žene na ekranu mjerimo drukčijim metrom nego muškarce. Sve se gleda - kosa, ten, odjeća, pa čak i to što govorimo. Očekuje se da smo potpuno namontirane, fotošopirana verzija sebe, a za muškarce je već dovoljno to što jesu. A tek starenje žena pred kamerom, nepoželjno i neumjesno je. Inače, izgled nikad nije bio moj adut pa je valjda i moje smežuravanje manje bitno. I ne, nemam baš nikakve rituale njege, nažalost, baš suprotno. Dan počinjem studentskim doručkom, taj sam izraz nedavno čula i baš mi se sviđa, dakle, kava i cigareta natašte. Život je lijep!

Jedno vrijeme pisali ste kolumne, pa je izašla i zbirka kao knjiga... Jeste li nekada razmišljali ozbiljno posvetiti se pisanju?

Ja sam pisala samo neozbiljno. Bili su to kratki tekstovi koji su nešto više od osam godina izlazili kao tjedna kolumna u Novom listu. Bilo je to odlično iskustvo jer sam sebe testirala u potpuno drukčijem kontekstu, na drugom terenu. Ali ne, ne mislim da bih mogla i znala iznjedriti nešto ambicioznije i bolje, vrijedno pažnje.

U Hrvatskoj je dosta česta nekakva fluidnost poslova u showbizzu pa voditelji postaju glumci i obratno. Vi ste imali par epizodnih uloga i pojavili ste se u filmu. Gluma vam nije privlačna? Čisto sumnjam da nije bilo ponuda...

Najbliže glumi sam kad mi sin kaže da ne glumatam ili - baš si morala biti "duhovita". Moji glumački izleti bili su epizoda u "Bitangama i princezama" gdje sam bila ono što jesam, voditeljica, a u "Ludoj kući" inspektorica Ruža. Dakle, opet vrlo blisko voditeljici "Najslabije karike" koju sam tad radila. Gluma je nešto potpuno drukčije, glumci i voditelji su drukčije ustrojeni, to je potpuno drugi proces stvaranja. Ali ako mislite da sam dovoljno lijepa da budem glumica, onda može!

Nemate profile na društvenim mrežama pa nemam nikad priliku napisati neki tekst o tome da ste objavili fotku na kojoj ste "pozirali u kućnom izdanju". Opišite nam kako to izgleda. Evo ja sam u crnoj majici i donjem dijelu trenirke dok smišljam ova pitanja i sad se pomalo osjećam kao pervertit koji pita ženu na telefon što upravo ima na sebi.

Ja samo na snimanju nisam u kućnom izdanju. Za emisiju me kostimografkinja Nataša Svekler i vizažistica Zdravka Bolf pretvore u televizijsku voditeljicu. Inače, kroz život se probijam nenašminkana, u odjeći koja mi je udobna. U svojem ormaru imam tri vrste garderobe – onu za odlazak na televiziju, onu za šetnju sa psom i onu za po doma. Najmanje je one prve. I ako već jedna drugoj dahćemo u slušalicu, da i ja sam u donjem dijelu trenirke i majici za po doma. I ne, ni ja ne nosim grudnjak.

Sudjelovali ste u "Plesu sa zvijezdama". Kada ćete pjevati?

Nikad! S obzirom na to da su mi gosti i sjajni glazbenici koji kao pravi profesionalci s lakoćom pjevaju, ponekad me to ponese i pomislim, vidiš kako je to lako, može se. Ritam jest u meni, ali ne i glas, a tek intonacija... Sirota, ne pjevam čak ni pod tušem. Pod tušem si ponavljam emisiju, što ne znači da se tuširam samo jednom tjedno.

U ovih par godina zaredale su se brojne užasne stvari. Potresi, pandemija, sada i rat u Europi... Kako se nosite s tim?

Zrelo i zdravo. Osim studentskog doručka, pojačala sam nikotinsku zaštitu od korone na kutiju i pol. Da nemam psa, vjerojatno ne bih ni hodala. Prštim optimizmom i srećom i overdoziram se informacijama i dobrim vijestima. Ima li tome kraja?

I za kraj...- podijelite s nama neke planove, želje... Čemu se najviše veselite ove godine?

Sad se baš osjećam kao na izboru za Miss - želim mir u svijetu.