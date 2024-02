Simona Mijoković odgovorila na upit djevojaka kako moliti za budućeg supruga

Simona Mijoković često na društvenim mrežama svjedoči vjeru i objavljuje molitve, a ovom prilikom je objavila molitvu za budućeg muža jer je, kako je napisala, u inbox dobila brojne upite od mladih djevojaka kako moliti za budućeg supruga.

- Često u inboxu koje dobivam uz molitve za život pitaju me mlade djevojke kako moliti za budućeg muža? Kako ga prepoznati?

Nisam do sada pisala o ovoj temi, samo sam u tišini srca i zahvali srca divila se Bogu u svim tim Majčinim sinovima koji svake prve subote u mjesecu hrabro istupaju i mole. Koja je to milost! Koja je to veličina! - istaknula je Simona na početku svoje objave i izrazila je divljenje prema muškarcima koji svake prve subote u mjesecu diljem Hrvatske na središnjim trgovima mole.

- Kada si svjestan da ćeš dobit poruge svijeta, klevete, progonstva samo zato jer si Kristov, zato jer si Marijin sin. Gospin ratnik, a oružje ti je sveta krunica! Koja Milost! Koji dar ! Milost kada znaš da ništa loše ne činiš, kada nikome loše ne činiš, ali si progonjen, prozvan, i sve poradi Imena Njegovog. Jer si Kristov, jer si Marijin! I kada me pitate koju molitvu moliti za ( budućeg ) muža samo otvorite srce djevojke i pogled svoj upravite prema prvoj suboti u mjesecu. Otvorite srce za nakane koje mole Marijini vjerni sinovi i za takvog muža molite. - poručila je Simona u svojoj objavi te je u nastavku napisala:

- Muža, budućeg oca vašeg djeteta / djece, koji će vjerno i ustrajno moliti za:

1. Za domovinu, mir i obraćenje hrvatskog naroda.

2. Za muškarce - da postanu duhovni autoriteti u obitelji koji će hrabro svjedočiti i prenositi katoličku vjeru.

3. Za život u predbračnoj čistoći, za čednost u odijevanju i ponašanju te za obnovu katoličkih brakova.

4. Za prestanak pobačaja i otvorenost bračnih parova životu.

5. Za autentične i beskompromisne crkvene pastire i nova duhovna zvanja.

6. Za duše u čistilištu.

Poručila je djevojkama da mole za budućeg muža kojem će Bog biti na prvom mjestu i još je napisala:

- Molite za ( budućeg ) muža koji će držati Majku Mariju vjerno za ruku u molitvi svete krunice i njenu Svetu ruku ni po cijenu života nikada neće ispuštati! Molite za ( budućeg ) muža koji će iako prognan od svijeta moliti za svoje progonitelje ljubeći ih kao samog sebe. I moliti za njihovo obraćenje. Molite za (budućeg ) muža koji će vjerno , ustrajno na slavu i hvalu Božju boriti se za spas duša i kojeg neće biti sram reći: Ja sam sin Majke Marije i dok god dišem svjedočit ću i raditi za Kraljevstvo Božje .'

Molite za ( budućeg ) muža da ima milosrdno i pravedno srce, srce pronicljivo za Gospodina Isusa, muža kojeg ćete radosno i zahvalno čekati da dođe s molitve prve subote i reći ćete ponosno i zahvalno ovo je moj muž, djeco ovo je vaš tata. Ovo je Gospin sin! Evo, to je moja molitva za ( budućeg ) muža.

Simona je osmu godinu u sretnom braku sa Stanislavom Mijokovićem i par živi u Austriji i ima četvero djece, a Simona iz prijašnjeg braka s Antom Gotovcem ima i kćer Gabrijelu. Prošle godina na svijet je došao Simonin i Stanislavov najmlađi sin Michael. Simona često ističe kako ju je vjera spasila i promijenila joj život, a sve se promijenilo kada je s bivšim suprugom otišla na duhovnu obnovu u Tabor.

