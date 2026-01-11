VIDEO Mladi glumac iz 'Divljih pčela' objavio kraj karijere. Nakon što je udaljen sa seta otvorio je dušu

Glumac iz RTL-ove serije "Divlje pčele", Antonio Agostini ovog tjedna je bio doslovce glavna tema medija jer je objavljena vijest kako je zbog svog navodnog neprimjerenog ponašanja izbačen sa seta serije te je produkcija već u potrazi za novim glumcem koji će ga zamijeniti. Sada se po prvi put nakon te vijesti oglasio i na Instagramu te objavio poduži video. "A evo na kraju priče i mene", rekao je (uz čestitke "braći u Kristu" za Božić) te dodao da mu je bilo važno da se oglasi prije ponedjeljka. "Ja vam velim da sam imao najbolju godinu u životu. Snimil' sam skoro tri sezone nečega... Kakvu godinu sam imao, ni meni nije jasno", kaže i tvrdi da razlozi odlaska iz serije nemaju veze s konfliktima. "Nitko mi nije napravio ništa, niti me itko povrijedio. Niti sam iz zavisti, pakosti ili nečega dao otkaz. Ja isključivo igram najbolju partiju koju sam odlučio odigrati", nastavio je. "Sporazumni prekid ugovora meni je bila velika čast. Ovo jamčim svim što mi je sveto, ovo je moja verzija priče. O meni je riječ", priča dalje. Nakon toga je objavio da "završava s glumom". "Ja sam završio s glumom, ljudi. I drago mi je da je ovo bila moja zadnja. Malo mi je teško igrat frajera koji šakom tuče ženu i cuga. Postalo je malo preteško. To je moj razlog", zaključio je.

Uz video je stavio sljedeći opis: "Ja sam ja, a ti si ti. Ovo je first take, haker neka provjeri, ima način, potvrdio 'gugl'. Niš' nije, ne bu niti sam ja bitan da je ovo danas moj dan. Ljudi daj se smirite, ovo je bilo sve od mene! Sram te bilo, ali volim te. Znam vas, poimence, ja sam u cvilidreti ispoštovan, hvala kmd-u i @denis_tomic_ bio sam na nhg na afiši, a vi ste ju digli, bravo kmd! Sorry sutra sam snimal'. Ovo je moja rola i to od glume. Baj bitčz. Jer vas sramit sad treba, Bog Vas moj voli još više, fala i ne, niti blizu, znam te tico. Plava boja, prva moja, kuća... koja... ista. Ti si glista." Cijeli tekst o njegovu prekidu suradnje s RTL-om čitajte OVDJE.

Podsjetimo, 7. siječnja domaći su mediji izvijestili javnost kako je glumac Antonio Agostini izbačen sa seta RTL-ove serije Divlje pčele zbog navodnog nedoličnog ponašanja. Ta je vijest ubrzo postala predmet rasprava, a Večernji list je baš kao i drugi mediji poslao službeni upit o ovoj situaciji RTL-u, no oni su ga u potpunosti izignorirali te se o ovoj situaciji još uvijek nisu oglasili. Slobodna Dalmacija bila je prva koja je objavila vijest prema kojoj je Agostini udaljen sa seta gdje utjelovljuje lik Marka Vukasa. Prema njihovim informacijama, razlog tomu bilo je njegovo neprimjereno ponašanje, koje je otežalo daljnju suradnju s njim. Izvor im je otkrio da produkcija serije već aktivno traži novog glumca koji će preuzeti Agostinijev lik, kako bi gledatelji što manje primijetili njegovu iznenadnu odsutnost. Iako od RTL-a nismo dobili nikakav službeni odgovor u vezi s ovim događajem, Agostini je ipak odlučio javno komentirati situaciju. "Mogu samo reći da smo se RTL i ja sporazumno dogovorili o prekidu suradnje", izjavio je sada kratko za Slobodnu Dalmaciju, naglašavajući kako ne želi dalje komentirati ovu temu. No ipak, objavio je gore spomenuti videozapis na svom Instagramu.

Nakon toga, Slobodna je neslužbeno doznala od dodatnih izvora bliskih produkciji i glumcu kako nije bilo nikakvih ozbiljnijih problema na setu niti neprimjerenog ponašanja s glumčeve strane. Zapravo, govorilo se o tome kako je Antonio na setu bio izuzetno korektan i ugodan suradnik, a među kolegama navodno nije bilo nikakvih primjedbi na njegov rad. Tada smo i mi pisali kako je mogući razlog razilaženja i ovog otkaza to što se spominje da je Agostini "naglo poletio", nakon što je stekao veliku popularnost, što je, prema tvrdnjama izvora, moglo utjecati na njegov odnos s produkcijom i članovima ekipe.