FOTO Nove fotke Maje i Šime zapalile internet! Pojavio se i maleni Bloom te je skupio sve simpatije publike
Maja Šuput je još jednom dokazala da zna kako uživati u životu, zamijenivši hrvatsku zimu za tropski raj na Baliju. Početkom siječnja pjevačica je sa sinom Bloomom i partnerom Šimom Elezom otputovala u Indoneziju, a svoje avanture redovito dijeli na društvenim mrežama.
Par ne skriva koliko uživa u zajedničkim trenucima, a Šime se pokazao kao divan partner. Osim opuštanja uz bazen, obitelj aktivno istražuje ljepote Balija. Posjetili su tako poznatu "Šumu majmuna" i impresivne slapove, uključujući i Kanto Lampo, gdje su nastale neke od najljepših fotografija s ovog nezaboravnog odmora.