FOTO Nove fotke Maje i Šime zapalile internet! Pojavio se i maleni Bloom te je skupio sve simpatije publike

Maja Šuput je još jednom dokazala da zna kako uživati u životu, zamijenivši hrvatsku zimu za tropski raj na Baliju. Početkom siječnja pjevačica je sa sinom Bloomom i partnerom Šimom Elezom otputovala u Indoneziju, a svoje avanture redovito dijeli na društvenim mrežama.
Foto: Instagram
Iako su Maja i Šime privukli pažnju zaljubljenim pozama, zvijezda putovanja bez ikakve sumnje je preslatki Bloom.
Foto: Instagram
Dječak je s velikom znatiželjom istraživao svaki kutak otoka. Posebno su dirljive scene sa safarija, gdje je maleni avanturist hrabro hranio zebre i slonove, dok su ga ponosna mama i Šime bodrili.
Foto: Instagram
Njegova zaigranost i široki osmijeh rastopili su srca pratitelja, koji su zaključili da je upravo on "apsolutni hit" ovog putovanja.
Foto: Instagram
Putovanje je ujedno i potvrda skladnog odnosa između Maje i njezinog partnera Šime Eleza, s kojim je pjevačica pronašla sreću nakon razvoda od Nenada Tatarinova 2025. godine.
Foto: Instagram
Par ne skriva koliko uživa u zajedničkim trenucima, a Šime se pokazao kao divan partner. Osim opuštanja uz bazen, obitelj aktivno istražuje ljepote Balija. Posjetili su tako poznatu "Šumu majmuna" i impresivne slapove, uključujući i Kanto Lampo, gdje su nastale neke od najljepših fotografija s ovog nezaboravnog odmora.
Foto: Instagram
U nastavku pogledajte još fotki iz Indonezije.
Foto: Instagram
Foto: Instagram
Foto: Instagram
Foto: Instagram
Foto: Instagram
Foto: Instagram
Foto: Instagram
Foto: Instagram
Foto: Instagram
Foto: Instagram
Foto: Instagram
Foto: Instagram
Foto: Instagram
Foto: Instagram
Foto: Instagram
Foto: Instagram
Foto: Instagram
Foto: Instagram
Foto: Instagram
Foto: Instagram
Foto: Instagram
Foto: Instagram
Foto: Instagram
Foto: Instagram
Foto: Instagram
Foto: Instagram
Foto: Instagram
Foto: Instagram
Foto: Instagram
Foto: Instagram
