Tko je supruga Ivana Turudića? Ginekologinja radi u zagrebačkoj bolnici, a pojavljivali su se i u javnosti

Sudac Ivan Turudić Vladin je kandidat za glavnog državnog odvjetnika i jedna od osoba o kojoj se puno govori u društvu posljednjih dana. Turudićeve poruke s Josipom Pleslić (Rimac) objavljene su u medijima, a postale su i temom grafita u Zagrebu te su jedna od tema o kojoj se govori. No, tema o kojoj se malo zna jest tko je Turudićeva supruga.

Naime, sudac je u braku s ginekologinjom Tatjanom Pavelić Turudić s kojom ima i dvoje djece - sina Ivana i kćer Nikolinu Mariju. Tatjana radi u bolnici Sveti Duh, a sa suprugom smo je imali nekoliko prilika vidjeti u javnosti. Par je spremno pozirao, a moglo ih se vidjeti i na zagrebačkoj špici.

26.04.2018., Zagreb - U Muzeju za umjetnost i obrt otvorena izlozba "60-te u Hrvatskoj - Mit ili stvarnost". r Tatjana Pavelic Turudic, Ivan Turudic. rPhoto: Marko Prpic/PIXSELL Foto: Marko Prpic/PIXSELL

Supružnici su se zajedno pokazali na nekoliko događanja, popu onog u Muzeju za umjetnost i obrt na predstavljanju monografije Šezdesete u Hrvatskoj Mit i stvarnost. Zajedno su bili i na promociji knjige Luke Modrića Moja igra.

17.11.2019.,Zagreb - U Hotelu Esplanade odrzana je svecana promocija knjige Luke Modrica 'Moja igra'. Tatjana Pavelic Turudic, Ivan Turudic. Photo:Sanjin Strukic/PIXSELL Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Podsjetimo, mediji su objavili prepiske razgovora između Turudića i Plesić (Rimac) iz 2015. godine. "Di si radosti", napisala mu je Rimac, dok je on njoj odvratio: "Di si lipa". Poruke su, kako piše Jutarnji, razmjenjivali godinama. Osim toga, više su se puta susreli. Oboje su inicirali te susrete, Rimac zbog konkretnih sudskih predmeta, a usluge je tražio i on. Na kavi u jednom zagrebačkom kafiću viđeni su 2015. godine, a nakon uhićenja Josipe Rimac 2020. godine, Turudić je za N1 komentirao jesu li u prijateljskim odnosima. "Ma ne, nismo prijatelji. Nije to bila ciljana kava, mi smo bili u istom prostoru, u istom kafiću, pozdravili smo se i to je to", tada je kazao. Turudić za Jutarnji nije htio komentirati sadržaj prepiske. Nakon toga objavljene su još neke prepiske poruka gdje se također dogovaraju za susret.

VIDEO Severina komentirala molitelje u Splitu