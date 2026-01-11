Barcelona je očarala voditeljicu Nove TV, a na Baliju je naučila da je najveća uvreda nekoga dotaknuti po glavi

Voditeljica emisije "Cash or Trash" na Novoj TV, Irina Čulinović, ovo ljeto provela je nekoliko dana za pamćenje u Barceloni u društvu svog sina. Razigrani kaos ovog grada odmah je ostavio dojam na voditeljicu. - Dolazak u Barcelonu uvijek ostavlja snažan prvi dojam, ali ovaj put je bio poseban jer smo stigli u vrijeme sinovog rođendana, u kolovozu. Grad je živ, intenzivan, šaren i bučan - onaj tip europskog metropolskog kaosa koji vas u isto vrijeme i umori i napuni energijom. Ali već u prvih par koraka osjetite da ima posebnu vibraciju, ritam i neki svoj osebujni ponos - opisuje nam Irina. Snažan vizualni dojam na voditeljicu je ostavila gotička četvrt, a tu je i nezaobilazni Gaudi. - Gotička četvrt nas je potpuno osvojila. To su ulice u kojima se vrijeme uspori: miris kave, skriveni restorani, galerije i mala dvorišta u kojima se čini kao da je netko zaustavio jedan stari svijet, da ga mi danas možemo vidjeti. Naravno, sve vezano uz Gaudíja bilo je vrhunac, moj sin je doslovno šutio nekoliko minuta prvi put kad je stao pred Sagradu Familiju, što se rijetko događa. Gaudí ima tu sposobnost da probudi dijete u svakome od nas, a kad to gledate s vlastitim djetetom, ta emocija je dvostruko snažna - još uvijek pod dojmom nam govori Irina.

Poput svakog grada koji je privlačan turistima, i Barcelona ima svoja dva lica; turističko i lokalno, a Irina nam je dala svoj opis jednog i drugog. - Barcelona u ljeto ima dva lica. Jedno su ogromne mase turista, gužve, radovi, brzina, posebno na Rambli, koja je doslovno bila jedno veliko gradilište. S druge strane, kad malo skrenete, već nakon dvije-tri minute hodanja nađete se u potpuno drugačijoj slici: djeca se igraju u parku, u pekarnici stariji gospodin čita novine uz espresso… Taj kontrast je ono što Barcelona čini posebnom, ima lice koje pokazuje svijetu, i ono drugo, intimnije, koje vam pokaže samo ako imate strpljenja skrenuti u "krivom" smjeru. Barcelona je fascinantna, upravo zato nudi vam sve, ali vas nagradi ako ste spremni zaći malo dublje - kaže nam i osvrće se na gostoljubivost stanovnika Barcelone - Zbog svih priča o turistima koji su "neželjena vrsta" u Barceloni, očekivala sam nervozu, možda i aroganciju, no dočekali su nas topli, spontani, prirodni i nimalo "umjetno ljubazni". Ako vas put navede na razgovor, pričat će s vama kao da se znate godinama. Spremni su pomoći i često su radoznali, pitaju vas odakle ste i što vas zanima, ali nikada na nametljiv način. Zbog njihove otvorenosti, osjećali smo se ugodno i dobrodošlo u svakom dijelu grada - priča Irina.

Gastronomska ponuda Španjolske je bogata pa tako ni Barcelona ne zaostaje u tome i naša nam sugovornica kaže kako je ovaj grad raj za sve koji vole jesti. - Mi smo jeli - sve! Paellu, tapase svih vrsta: patatas bravas, albóndigas (mesne okruglice u umaku), croquetas (kremaste krokete), i gambas al ajillo (škampi na češnjaku). Paella je naravno bila nezaobilazna, bogata morskim plodovima i savršeno začinjena, a također smo kušali calçots (mladi luk na žaru), bomba de la Barceloneta (krumpirići punjeni mesom) i fideuà (paella od rezanaca). Moj sin je otkrio novu strast, španjolski pršut, a ja sam pronašla svoje favorite u njihovim malim, autentičnim restoranima u uskim ulicama. Tamo gdje se ne čuju fotoaparati, nego lokalci. Flamenco večera, koju sam mu poklonila za rođendan, bila je posebno iskustvo: kombinacija glazbe, ritma, gastronomije… čak je i moj sin izašao oduševljen, iako se na početku "nije baš veselio" - prisjeća se Irina. Pitamo voditeljicu je li posjetila La Boqueriju i kako ju je doživjela?

- Jesmo i Boqueria je jedan mali kaos u najljepšem smislu. Sve vibrira: prodavači viču, kuhari režu svježi losos, turisti degustiraju pršut, djeca biraju najčudnije egzotične plodove. Moj sin se zalijepio za štandove s pršutom i tapasima, a ja za smoothieje, probala sam kombinacije kakve u Hrvatskoj nisam vidjela. Boqueria je pretrpana, bučna, živopisna, ponekad i naporna, ali to je upravo njezina čar. To nije tržnica gdje ideš kupovati, to je mjesto gdje ideš doživjeti grad - kaže Irina. Kada je u pitanju prijevoz Irina i njezin sin isprobali su sve od metroa, autobusa do taksija. - Metro je jednostavan, zaista idealan izbor za turiste. Autobusi su sporiji, ali daju potpuno drugačiji pogled na grad. No zbog našeg rasporeda, jer nam je svaki dan bio krcat aktivnostima, taksi se pokazao najpraktičnijim, i to nam je uštedjelo sate presjedanja. Barcelona je grad u kojem se javni prijevoz isplati, ali ako želite obići sve što smo mi obišli u šest dana, taksi postane najbolja opcija - kaže.

Zamolili smo Irinu da nam preporuči i dijelove Barcelone u koje se može pobjeći od gužve, a njezin prijedlog su El Born i Gràcia. El Born, kaže Irina, ima tu tihu, umjetničku atmosferu: male trgovine, kafići, galerije, puno mjesta gdje možete zastati i samo promatrati. Dok je Gràcia je potpuno druga priča, kao mali grad unutar velikog grada u kojem se osjeti pravi ritam Barcelone, daleko od turističkog tempa. Otkrila nam je i koje su to znamenitosti posebno oduševile nju i sina. - Barcelona nas je oduševila na više razina. Moj sin je bio u svom elementu u Camp Nou, jer je to njegov najdraži klub, dok sam ja posebno uživala u muzeju Salvadora Dalíja - mog najdražeg slikara. Oboje smo potpuno fascinirani Gaudíjevim remek-djelima: od Sagrade Familie do Park Güella i drugih njegovih znamenitosti, svaka lokacija je spektakl sama po sebi. I ono što nas je oboje oduševilo bio je novi muzej Rabbit, star tek godinu dana - suvremen, interaktivan, pomaknut u konceptu i izvedbi. Toplo ga preporučujem svima koji žele doživjeti nešto drugačije, kreativno i inspirativno u Barceloni - savjetuje Irina i dodaje kako je prilikom putovanja u Barcelonu najvažnije ponijeti tenisice jer je ovo grad u kojem ćete puno hodati, nosite laganiju odjeću ako idete ljeti i svakako kremu za sunce i ruksak u kojem ćete ostaviti mjesta za suvenire i ovaj grad posjetite otvorena srca, jer kaže Irina, Barcelona voli znatiželjne ljude.

Na pitanje o cijenama u ovom gradu, odgovara nam: - U kolovozu su, naravno, više nego izvan sezone. Ali općenito usporedive s europskim metropolama. Smještaj je bio skuplji zbog termina, restorani izvan glavnih turističkih zona držali su jednake cijene kao oni u centru. Barcelona nije jeftina, ali nije ni pretjerano skupa. Za ono što nudi vrijedna je svakog eura. S ovog putovanja ponijeli su puno uspomena, nova prijateljstva i pokoji suvenir. - Najveći "shopping" trenutak bio je sinov novi Barçin dres, keramičke Gaudí daskice za moju kuhinju, suveniri za prijatelje, Dalijeve slike i figura Gaudíjevog francuskog buldoga. Upoznali smo drage, nove prijatelje iz Makarske, simpatičan par Maru i Antu, a s njima je svaki dan bio pun anegdota. Najdraža mi je kad smo do dugo u noć ispijali Estrellu, novootkriveno najdraže pivo mom sinu, dok mu je Ante davao ljubavne savjete. To se ne zaboravlja. (smijeh) - priča nam Irina. Otkriva kako obožava putovanja i proputovala je veliki dio svijeta te najviše voli destinacije i kulture koje su potpuno drugačije od naše.

- Posebno me vesele daleka putovanja na kojima mogu spojiti barem dvije destinacije poput puta na Maldive pa na povratku stop u Dubaiju na par dana, ili Bali pa Lombok, ali među nezaboravne bih svakako svrstala i Egipat, New York, London, Pariz, Istanbul… evo ne mogu od sve djece izabrati najdraže - govori nam i otkriva u kojim je zemljama i situacijama doživjela najveći kulturni šok.

- Da i to mnogo puta, ali uvijek na najljepši način. Na Baliju sam, primjerice, naučila da je najveća uvreda nekoga dotaknuti po glavi, srećom, pa nisam. U Istanbulu sam shvatila da su lokalci posebno slabi na plavuše, toliko da su mi u hotelu navečer pokucali na vrata kako bi mi donijeli pladanj voća samo zato što sam - plavuša. A najšarmantniji trenutak bio je pak na Lomboku, u poljima riže, gdje mi je stari djedica rekao da navija za Dinamo Zagreb. Takav susret je toliko nevjerojatan da ga ne možete izmisliti. Za mene je svaki kutak svijeta kao električni udar kreativnosti i života mali niz kulturnih šokova koji te nauče nečemu novom o svijetu i o sebi.- kaže nam Irina.