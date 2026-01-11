S HRT-a odlazi još jedno veliko ime: Kolege ne štede riječi hvale u oproštajnim porukama

Dugogodišnja HRT-ova novinarka i urednica Biljana Romić odlazi u mirovinu, a vijest je na Facebooku objavila njezina kolegica i još jedna poznata novinarka s Prisavlja, Maja Sever. "Bilja ide u penziju. Onu običnu penziju, bez sata s ugraviranom zahvalom firme. Njezine emisije na HR3 idu s njom", napisala je Sever i podijelila detalje oproštaja od drage kolegice: "Biljanu Romić su kolegice i kolege iz redakcije ispratili iznenađenjem i iskrenim, ljudskim oproštajem, a ona je sinoć organizirala takav dobar tulum", otkrila je novinarka.

Sever u nastavku nije štedjela riječi hvale na račun Romić. "Bilja je oštra, principijelna, pametna, beskompromisna i hrabra. Platila je zbog toga veliku cijenu, ali je ostala uspravna, oštra i principijelna", istaknula je. Posebno je naglasila njezinu ključnu ulogu u sindikalnoj borbi. "Snažna i mudra sindikalistica za koju sam često u teškim pregovorima znala govoriti da je moja pamet i snaga. Ova slika nije žal za nekim vremenima koja su prošla, ova slika je podsjetnik kakav je HRT mogao biti, javni servis, otvoren i profesionalan", povjerila se predsjednica Sindikata novinara Hrvatske.

Taj osjećaj sjete bio je prisutan i na oproštajnoj zabavi. "Na fotografiji iza Bilje su dva pametna momka s kojima smo nekad davno pokušali graditi HRT kakav bi trebao biti, javni servis, otvoren i profesionalan. Špelić se samo ne vidi, ali je tu negdje, kao i mnogi drugi. Sinoć je Bilja okupila toliko sjajnih, pametnih i hrabrih ljudi, mnogih s HRT-a, i ponosna sam što tamo pripadam. U jednom trenuku mi je jedna kolegica rekla: "Gledam ove ljude ovdje i razmišljam koliko toga dobrog bismo mogli napraviti". Ali nećemo, no to je jedna druga priča. Bilju sam zamolila da ostane aktivna u sindikatu, iz sebičnih razloga, jer nemam pojma kako bez njezinih komentara, razgovora i savjeta. Dakle, nisu se spasili...", prenijela je Sever.

Inače, Biljana Romić, rođena 1960., diplomirala je i magistrirala na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, a na Trećem programu Hrvatskog radija surađuje još od 1990. godine, gdje od 1996. postaje stalna urednica. Kao urednica potpisala je kultne emisije poput "Svjetske proze", "Dalekih glasova" i "Ogleda i rasprava". Kao magistrica s Filozofskog fakulteta, s posebnim interesom za postkolonijalnu teoriju, taj je fokus prenijela i u eter, otvarajući prostor nezapadnim kulturama. Svoj je pečat ostavila i na televiziji, pokrenuvši emisiju "Prekid programa zbog čitanja" na HRT3.