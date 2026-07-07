Severina oslobođena optužbi za nametljivo ponašanje

Pjevačica Severina Vučković nepravomoćno je oslobođena optužbi za nametljivo ponašanje, piše Jutarnji list. Općinski kazneni sud u Zagrebu donio je u petak prvostupanjsku presudu zaključivši kako se glazbena zvijezda nije nametljivo ponašala prema ravnateljici Osnovne škole Ljiljani Klinger i bivšoj ravnateljici Poliklinike za zaštitu djece Gordani Buljan Flander.

Sud je, navodno, utvrdio da djela iz optužnice ne predstavljaju kazneno djelo koje se goni po službenoj dužnosti, već eventualno ono koje se progoni privatnom tužbom. Odluka je uslijedila nakon što je Severina na sudu iznijela obranu, odbacivši krivnju te odbivši odgovarati na pitanja tužiteljstva. Tužiteljstvo je tražilo uvjetnu kaznu od deset mjeseci zatvora.

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Postupak je pokrenulo Državno odvjetništvo jer je pjevačica, revoltirana njihovom ulogom u dugogodišnjoj borbi za skrbništvo nad sinom, poslala Klinger i Buljan Flander više od 150 poruka. Obje su na sudu svjedočile da su ih poruke uznemirile. Prema optužnici, Severina je ravnateljici škole, između ostalog, pisala: "Jesi li svjesna da ću te ganjati do kraja života za sve gadosti koje si radila meni? (...) Sjedit ćeš i drhtat i trest se kao što sam se ja tresla kad si mi maltretirala dijete", kako su prenijeli mediji.

Priča, međutim, nije gotova. Tužiteljstvo ima pravo žalbe na presudu nakon što primi njezin pisani otpravak s obrazloženjem. U slučaju da viši sud potvrdi oslobađajuću presudu, troškove trogodišnjeg sudskog postupka, koji se odvijao iza zatvorenih vrata, snosit će porezni obveznici.

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*dijelom uz pomoć AI