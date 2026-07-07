Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 176
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SP 2026.
#Vatreni
#TOPLINSKI VAL
#MARKO LIVAJA
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#DONALD TRUMP
#CIJENE
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#DINAMO
 
UŽIVO
UŽIVO Favorizirana Argentina protiv Egipta, okršaj Messija i Salaha
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
NEPRAVOMOĆNA PRESUDA

Severina oslobođena optužbi za nametljivo ponašanje

Zagreb: Severina na Općinskom kaznenom sudu
Foto: Josip Mikacic/PIXSELL
1/4
VL
Autor
Vecernji.hr
07.07.2026.
u 19:09

Postupak je pokrenulo Državno odvjetništvo jer je pjevačica, revoltirana njihovom ulogom u dugogodišnjoj borbi za skrbništvo nad sinom, Ljiljani Klinger i Gordani Buljan Flander poslala više od 150 poruka.

Pjevačica Severina Vučković nepravomoćno je oslobođena optužbi za nametljivo ponašanje, piše Jutarnji list. Općinski kazneni sud u Zagrebu donio je u petak prvostupanjsku presudu zaključivši kako se glazbena zvijezda nije nametljivo ponašala prema ravnateljici Osnovne škole Ljiljani Klinger i bivšoj ravnateljici Poliklinike za zaštitu djece Gordani Buljan Flander.

Sud je, navodno, utvrdio da djela iz optužnice ne predstavljaju kazneno djelo koje se goni po službenoj dužnosti, već eventualno ono koje se progoni privatnom tužbom. Odluka je uslijedila nakon što je Severina na sudu iznijela obranu, odbacivši krivnju te odbivši odgovarati na pitanja tužiteljstva. Tužiteljstvo je tražilo uvjetnu kaznu od deset mjeseci zatvora.

FOTO Severina priredila glazbeni spektakl, a evo tko ju je sve od poznatih slušao iz prvog reda
Zagreb: Severina na Općinskom kaznenom sudu
1/55

Postupak je pokrenulo Državno odvjetništvo jer je pjevačica, revoltirana njihovom ulogom u dugogodišnjoj borbi za skrbništvo nad sinom, poslala Klinger i Buljan Flander više od 150 poruka. Obje su na sudu svjedočile da su ih poruke uznemirile. Prema optužnici, Severina je ravnateljici škole, između ostalog, pisala: "Jesi li svjesna da ću te ganjati do kraja života za sve gadosti koje si radila meni? (...) Sjedit ćeš i drhtat i trest se kao što sam se ja tresla kad si mi maltretirala dijete", kako su prenijeli mediji.

Priča, međutim, nije gotova. Tužiteljstvo ima pravo žalbe na presudu nakon što primi njezin pisani otpravak s obrazloženjem. U slučaju da viši sud potvrdi oslobađajuću presudu, troškove trogodišnjeg sudskog postupka, koji se odvijao iza zatvorenih vrata, snosit će porezni obveznici.

Laura iz 'Gospodina Savršenog' privedena nakon što je porazbijala kafić u Dubrovniku
*dijelom uz pomoć AI
Ključne riječi
Severina showbiz

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

POLICIJA OBJAVILA DETALJE

VIDEO Laura Prgomet nakon divljanja u Dubrovniku ide u istražni zatvor, evo za što je terete

U narušavanju javnog reda i mira je sudjelovala spomenuta 26-godišnjakinja, hrvatska državljanka, koja je vikala na goste objekta, a tijekom policijske intervencije vrijeđala i omalovažavala policijske službenike te u konačnici fizički nasrnula na njih i pritom lakše ozlijedila policijsku službenicu, Završetkom kriminalističkog istraživanja utvrđeno je kako je osumnjičena 26-godišnjakinja počinila kazneno djelo napada na službenu osobu te je kasno sinoć, uz kaznenu prijavu, predana u pritvorsku jedinicu Policijske uprave dubrovačko-neretvanske, stoji u priopćenju

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!