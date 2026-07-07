FOTO Danijela Dvornik uredila je svoju oazu mira na Braču, ovaj detalj posebno oduševljava

Influencerica Danijela Dvornik, koja posljednjih godina uživa u Sutivanu na Braču, završila je još jedan projekt. Nakon četverogodišnje adaptacije kuće, na red je došla i terasa koju je pretvorila u idiličnu mediteransku oazu.

S oduševljenjem je na društvenim mrežama objavila: "Konačno je i to gotovo". Prostor koji s toplijim danima postaje vanjski dnevni boravak sada je okružen prozračnim bijelim zavjesama koje nude privatnost i propuštaju svjetlo. U zoni za opuštanje dominira velika kutna garnitura s jastucima, mali okrugli stolić i pletena lampa.

Foto: Instagram screenshot

Poseban vizualni dojam ostavlja ukrasna ograda s cvjetnim motivima, čije se sjene efektno preslikavaju po zavjesama i podu. Okružena gustim zelenilom i mediteranskim biljem koje sama uzgaja, poput bosiljka i mente, terasa je postala pravo utočište. Uz zonu za odmor, tu je i funkcionalna vanjska kuhinja s plinskim roštiljem koji svakodnevno koristi.

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Podsjetimo, Danijela ne krije koliko joj godi preseljenje na otok, a s pratiteljima često dijeli i kako uživa te kako radi u vrtu, ali i u kući. Danijela je tako jednom prilikom pokazala kako je uređena njezina terasa gdje su se posebno istaknuli neki dijelovi poput garniture te detalja.

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- Ne gušta onaj koji ima novaca, nego onaj koji zna! Puše neka burica i baš je osvježavajuće, mislim da ću zaspati večeras bez upaljene klime i otvorenih prozora. I tome se radujem - napisala je te dodala da će popiti koktel prije spavanja. U komentarima su joj se javili mnogi pratitelji. - Svaka čast...Primjer svima... Puna si ideja i imaš pravi mali raj... Guštaj i uživaj u svakom danu - pisali su joj.

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*dijelom uz pomoć AI