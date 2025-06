Simona Mijoković (41) postala je baka, njezina najstarija kći je rodila, poznat i spol djeteta

Simona Mijoković (41) postala je baka. Naime, njezina najstarija kći Gabriela (19), koju je dobila s Antom Gotovcem, rodila je sina. Simoni je ovo prvo unuče.

Inače, Simona je bila u braku s Antom od 2005. do 2009. godine. Službeno su se razveli u travnju 2010. godine. Njihova veza bila je obilježena javnim svađama i medijskim skandalima. Simona se nakon razvoda predala vjeri te je upoznala sadašnjeg supruga Stanislava Mijokovića, za kojeg se udala 2016. godine. Simona i Stanislav imaju četvero djece.

Simona Mijoković o bivšem partneru: 'Mislila sam da će me spasiti, ali to je bila laž Sotone da me odvuče u veće grijehe'