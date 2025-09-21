Silvija o vjenčanju s Mislavom: 'Nervoze nema, a doći će nam gotovo cijeli crveni tim 'Života na vagi'

Silvija i Mislav su se upoznali u televizijskom showu 'Život na vagi' prije dvije sezone, a sada, nakon dvije i pol godine, spremaju se za brak. U razgovoru za RTL.hr, Silvija je podijelila detalje o predstojećem vjenčanju koje će se održati 27. rujna, te je progovorila o tome kako se par osjeća samo desetak dana uoči tog posebnog trenutka. "Bila sam nervozna prije mjesec dana, ali sada više ne. Ne stignem razmišljati od previše obaveza, sada su nam posljednji dogovori - s bendom, sa salom, s cvjećarkom. I Mislav je isto chill, nije niti malo nerovozan, nema kod njega nervoze", rekla je Silvija. Proslava će se održati u Sesvetama, a mladenci su pozvali približno 250 uzvanika. Među gostima će biti prisutna i gotovo kompletna ekipa crvenog tima.

"Velika većina crvenog tima će doći. Zvali smo i trenera, ali čekamo još odgovor s obzirom na snimanja", rekla je. Nakon ceremonije vjenčanja par planira otputovati u destinacije s toplijom klimom. "Ne mogu vjerovati da je nas je 'Život na vagi' doveo do svga toga. Od tog trenutka, sve se u našim životima promijenilo", zaključila je Silvija.

Silvija Temšić posvetila je na na Instagramu emotivnu objavu svom zaručniku Mislavu Vlašiću, kojeg je upoznala tijekom sedme sezone showa 'Život na vagi' u koji su se prijavili kako bi se riješili viška kilograma i prigrlili zdravije životne navike. Nisu ni slutili kako će im show donijeti i ljubavnu sreću. - Prošlo je pola godine otkako sam pristala biti samo tvoja... I prošla je već godina i pol otkad si ušao u moj život, a meni se čini kao da smo zajedno već 16 godina... Volim te i voljet ću te uvijek, ljubavi moja...- napisala je Silvija te je objavila i video snimljen kada ju je Mislav zaprosio. Dogodilo se to u srpnju prošle godine, a nedugo nakon prosidbe je Silvija ispričala kako je Mislav sve organizirao i iznenadio je svoju djevojku.

- Mislav je bio tri dana na terenu u Dalmaciji i baš je trebao doći, a budući da sam mu za rođendan poklonila odličan poklon, za godišnjicu sam planirala nešto simbolično. Nakon naših rođendana počeli smo razmišljati kako ćemo obilježiti godišnjicu i da li ćemo otputovati. Mislav je rekao da će on sve organizirati. Morala sam ići do mjesta iznenađenja sa zavezanim očima. Mislila sam da će me odvesti na neko mjesto na koje želim ići, ali nisam ni pomislila na zaruke. Vozili smo se po zavojitim cestama, osjećala sam se malo loše zbog povezivanja očiju, a zatim smo stigli u Lipe, mjesto gdje smo se upoznali u 'Životu na vagi'. Tamo je pripremio piknik s dekicom, kiflicama i vinom. Sjedili smo i razgovarali s nekoliko ljudi koji su nas prepoznali, a onda je Mislav otišao do auta, rekao da mora nešto donijeti i zamolio me da uzmem mobitel kako bismo snimili trenutak. I tada je kleknuo i zaprosio me. Ostala sam bez riječi, suze su mi krenule. Osjećam se nevjerojatno, presretno i nisam to očekivala. Jako smo sretni - ispričala je nakon prosidbe Silvija za RTL.

FOTO Evo kako se Tina Katanić mijenjala kroz godine: Nekadašnja loto djevojka povukla se iz javnosti

Par je odabrao datum vjenčanja koje će biti 27. rujna ove godine i svadbeno slavlje će se održati u jedno restoranu u okolici Zagreba. Silvija je otkrila kako su svi važni detalji oko vjenčanja već dogovoreni i ispričala je kako joj je mama kupila vjenčanicu. - Mama mi je kupila vjenčanicu, a još ću otići kod krojačice da je malo preradimo. Mislav će odijelo kupiti mjesec dana prije vjenčanja - ispričala je. Vjenčanje će biti tradicionalno, najavila je Silvija i priznala kako je na početku priprema bilo stresno, ali kada su podijelili posao sve je bilo lakše.

Nakon završetka showa ovaj par je počeo živjeti zajedno i jedno drugo su motivirali da nastave i dalje trenirati i hraniti se zdravo kako bi uspješno nastavili svoju borbu s kilogramima. Silvija je na prvom vaganju u showu imala 129,1 kilogram, a na finalnom 72,3 kilograma, što znači da je izgubila 56,8 kilograma. Mislav je pak u show "Život na vagi" stigao s 213,5 kilograma, a na finalnom vaganju je vaga pokazala kako je izgubio 88,9 kilograma, što je rekord emisije.