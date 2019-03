Show 'Zvijezde pjevaju' napustili Frano i Žanamari: 'Ovom mučenju došao je kraj'

Iza nas je treća emisija showa 'Zvijezde pjevaju' u kojoj se sedam parova natjecalo u žanrovima rock i country. Nakon što su prošli tjedan emisiju napustili Krešimir Macan i Antonija Šerić od showa su se večeras oprostili i Frano Ridjan i Žanamari Perčić.

-Tooo! Ljudi moji idem kući. Ovom mučenju došao je kraj - pjevao je Frano nakon izbacivanja.

Tijek emisije pratite u nastavu:

Emisiju su otvorili Frano Ridjan i Žanamari Perčić s energičnom pjesmom Parnog valjka 'Lutka za bal'. HRT-ovom voditelju koji se do sada borio s tremom ovo je bilo najopuštenije izdanje do sada. - Ovo je bio izvrstan show, seksi, komunikacija s publikom je bila na razini, ali s ovim pjevačkim dijelom nisam baš zadovoljna - kazala je Remi.

- Početak je bio dosta nesiguran. Spasila te Žanamari i onda je sve krenulo u dobrom smjeru. Bilo je tonova koje ti ne mogu oprostiti, ali vidim perspektivu da možeš puno bolje - dodala je Valentina dok je Škoro rekao kako se vidi da se u njemu bore voditelj i pjevač. -Gledao sam puno vaših emisija - odgovorio mu je Ridjan i nasmijao publiku.

Za svoj nastup dobili su 23 boda od žirija.

Foto: HRT

Nakon njih na red su stigli Ella Dvornik i Goran Bošković koji su otpjevali pjesmu 'Bezimeni' Mie Dimšić

Ti si u izvedbi ove pjesme bila u slavonskim raljama, no činjenica je da je Mia kantautorica i da na osebujan način dovodi ovu pjesmu. Nisi bila lošija od Frane - kazao je Škoro.

- Ovaj put nisam očarana. Ne znam što se događa danas, jel to nisi tlak ili južina. Početak je bio falš i niste se uspjeli vratiti natrag. Žao mi je što nije bilo bolje - dodala je Remi. Ella i Goran osvojili su 22 boda.

Foto: Screenshot/HRT

Ivana Kindl i Krešimir Sučević Međeral otpjevali su pjesmu 'Take me home country road'. - Krešo prije svega je bi htjela da ujutro kad se probudim i kad otvorim vrata da me čekaš u dnevnom boravku. Ti si toliko sladak i toliko širiš jednu prekrasnu energiju i hvala ti na tome - rekla je Danijela i dodala kako je ovo jedna od najizvođenijih country pjesama, ali i da će ova Krešina izvedba zasigurno 'srušiti internet'.

Valentina je primijetila kao je izvedba bila falš, ali nevjerojatno zabavna. Ipak, naglasila je da će njezina ocjena biti u skladu s onime što je vidjela, a ne čula. Ivana i Krešo dobili su 20 bodova.

Foto: Screenshot/HRT

Idući su se na pozornicu popeli Bojan Jambrošić i Ashley Colburn. Izveli su pjesmu 'You Shook Me All Night Long' sastava AC/DC. - Briljirali ste scenskim nastupom i zbog toga sam zaboravila na neke krive tonove - rekla je Valentina koja je priznala kako ovo ipak nije njezin glazbeni žanr.

Predsjednik žirija Miroslav Škoro dodao je da je uživao u njihovom nastupu. - Bili ste dobri, nastavite samo tako - poručio je Škoro.

dodao je da je uživao u njihovom nastupu. - Bili ste dobri, nastavite samo tako - poručio je Škoro. Ashley i Bojan očarali su žiri i osvojili su 31 bod.

Foto: Screenshoot HRT

Peti su se na pozornici našli Katarina Strahinić i Pero Galić. Predstavili su se pjesmom Gorana Bareta 'Put ka sreći'.

- Katarina stvarno si jako slatka. Velika si očekivanja stavila sama sebi i to te koči. Molim Boga da prođete da čujem tebe. Pusti strah, pusti ton i dogodit će se čarolija - poručila im je Danijela.

Škoro je zaključio da se iz emisije u emisiju vidi napredak. -Pero, ne moraš više ustajati u 4, sada možeš i u pola 6 - našalio se Škoro. Za svoj nastup ovaj je par osvojio 28 bodova.

Foto: Screenshot HRT

Nakon sjajnog nastupa Katarine i Pere stigao je red i na Borka Perića i Jelenu Radan. Izveli su pjesmu 'Hodala je pola metra iznad zemlje' grupe Kojoti.

- Ovo baš nije bilo seksi. Ovo je bilo dosta 'tvrdo'. Završetci fraza nisu bili dobri. Nedostajala mi je kemija koju inače imate. Dobra stvar su mi bili refreni - komentirala je Remi.

-S obzirom na prošli put kada ste bili stvarno dobri danas ima zamjerke na visoke tonove. Trebao bi se još malo više osloboditi i pustiti taj glas. Nije mi bilo jasno govoriš li ili pjevaš - nadodala je Valentina. Ukupno su osvojili 27 bodova.

Foto: Screenshot HRT

Posljednji su na pozornicu stali su najmlađi ovogodišnji natjecatelji Dino Jelusić i Tara Thaller koji su se predstavili pjesmom 'Islands in the stream' i od žirija dobili čak 33 boda. - Dodali ste jednu posebnu dimenziju ovoj pjesmi - izjavila je Danijela dok je Remi dodala da Tara i Dino drže razinu kvalitete, ali da nije od njih doživjela 'wow' efekt. - Kad to osjetim onda će i ocijene biti veće - zaključila je Remi.

Foto: Screenshot/HRT

Pogledajte i koji su estradnjaci postali duhovnjaci.