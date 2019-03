Najmlađi pjevački par oduševio, a Frano se za dlaku spasio od ispadanja

Završila je još jedna subotnja večer u novoj epizodi showa 'Zvijezde pjevaju'. Emisiju su napustili Krešimir Macan i Antonia Matković Šerić -Tonka, a veliku pobjedu ostvarili su mladi pjevač Dino Jelusić i glumica Tara Thaller koji su se s pobjednicima prošle epizode Borkom Perićem i Jelenom Radan našli u samom vrhu liste.

Prošle subote počela je nova sezona showa 'Zvijezde pjevaju' gdje je osam parova pjevalo obrade hitova i pokušalo osvojiti srca žirija i publike. Kraj prve epizode povratničkog showa obilježila je pobjeda glumca Borka Perića i Jelene Radan, a upravo su oni otvorili večerašnji show s talijanskom pjesmom iz daleke 1958. godine Nel Blu Dipinto Di blu, poznatiju kao Volare, Domenica Modunoga.

-Nastavili ste vi u opasnom tonu - iskomentirala je Remi glumačko-pjevački par, a na nju se nadovezala kolegica iz žirija Valentina Fijačko Kobić: - Probajte malo prisloniti piano, ako iza njega ide forte - sugerirala je ona. Žiri je jednoglasno nizao osam bodova četiri puta zaredom i dobili su 32 boda, a i publika im je ostala blagonaklonjena pa su otišli u daljnji krug.

Foto: Screenshot/HRT

Nakon njih pozornicu su preuzeli pjevač Opće opasnosti Pero Galić i perspektivna glumica iz serije ‘Tko te šiša’ Katarina Strahinić s pjesmom Proud Mary, poznatog dvojca Ikea i Tine Turner.

-Na početku pjesme možda si trebala sama pjevati. To bi ti dalo puno više samopouzdanja - rekla je Remi, a njezina kolegica Valentina je bila stava kako je “manje više”.

Foto: Screenshot/HRT

Žiri im je dao 22 boda, a publika ih je nagradila prolazom u sljedeći krug emisije.

Kao veliko vokalno iznenađenje opet je zasjala Ella Dvornik, a s partnerom Goranom Boškovićem otpjevala je nimalo nezahtjevnu Ninu Simone i njezin hit 'My baby only cares for me'.

-Ja tako volim tvoju prašinu i tvoj pristup u svemu. Dala si svoju osobnost ovome - impresionirana je bila Danijela Martinović.

-Moram priznati da bih ipak voljela čuti malo više tvoj glas koji mi se jako svidio prošli put, a ne imitaciju - rekla je Fijačko Kobić.

Foto: Screenshot/HRT

S 30 bodova od žirija i podrškom publike ponovno će zapjevati sljedeće subote.

Najmlađi par u povijesti showa, po riječima voditelja Duška Ćurlića, pjevač Dino Jelusić i glumica Tara Thaller, preuzeo je stejdž s energičnom izvedbom pjesme Arethe Franklin ‘Think’.

-Djeco moja…-počeo je Škoro - Mene je ovo podsjetilo na moje najbolje izvedbe pjesme ‘Otvor ženo kapiju’ -našalio se u potpunosti očaran Miroslav Škoro.

-Fantastični ste. Savršen odabir pjesme - potvrdila je Danijela Martinović dojmove kolege iz žirija.

Foto: Screenshot/HRT

S visokih 35 bodova i naklonjenošću publike najmlađi sudionici otišli su krug dalje

Dalmatinskim domaćim swingom u pjesmi 'Laku noć Luigi, laku noć Bepina' žiri i publiku počastili su Krešimir Macan i Antonia Matković Šerić -Tonka.

- Antonia...kad ti dođeš, onda sve ima smisla - komentirala je Remi aludirajući na njezin doprinos u cijeloj izvedbi.

- Pjevali su na hrvatskom - prokomentirao je Škoro ukratko prije nego im je dao samo 7 bodova.

Foto: Screenshot/HRT

Nažalost par koji je pjevao domaću pjesmu nije se uspio plasirati u sljedeću epizodu.

Najozloglašeniji lovac s Potjere Krešimir Sučević Međeral i raskošni vokal Ivana Kindl zapjevali su 'Soul Mana' Isaaca Hayesa.

-Ivana je pjevala, a ti si kričao. Svakako je bolje nego prošli put - bila je iskrena Remi, ali se kolega iz žirija pobrinuo za nježniju kritiku: - Krešo ti si silno napredovao od zadnjeg puta - pohvalio je Miroslav Škoro lovca.

Foto: Screenshot/HRT

Krešo i Ivana su sigurno uplovili u sljedeću epizodu s 30 bodova.

Nakon što se u prošloj emisiji zamjerio članici žirija Remi jer je davala niske ocjene tijekom cijele emisije, Frano Ridjan je odlične volje sa Žanamari Lalić zapjevao Fly me to the moon u stilu Franka Sinatre.

-Jako nespretan početak. Možda je odabir pjesme bio krivi pa se nije dogodila sreća večeras - iskomentirala je oprezno Valentina.

-Vidi se da si plesao u folkloru - probao se našaliti Škoro s Franom koji se trudio sve iskulirati. Nakon što je Remi dala četvorku, Frano je razočarano odmahnuo glavom, ali Žanamari se smješkala.

Foto: Screenshot/HRT

S klimavih 20 bodova, ovaj par se ipak plasirao u nastavak emisije zahvaljujući glasovima publike.

Posljednji par koji je nastupio bili su Bojan Jambrošić i Ashley Coulborn, a izveli su radosnu ljubavnu himnu ‘Ain’t no mountain high enough’.

-Mislim da bolji kraj emisije nismo mogli ni zamisliti - komentirala je voditeljica Barbara Kolar.

-Ovaj nastup je bio sve, samo ne dosadan -rekla je Remi i dodala: - Htjela bih se zahvaliti back vokalima koji su spasili svaki refren - iskrena je bila pjevačica Elementala.

Foto: Screenshot/HRT

Žiri je dao 28 bodova, a publika ih je otjerala u drugi krug.

Podsjetimo, prošle subote počela je nova osma sezona HRT-ovog showa ‘Zvijezde pjevaju’, a najbolji rezultat u prvom izdanju povratničke emisije imali su glumac Borko Perić i pjevačica Jelena Radan osvojivši 33 boda žirija s pjesmom Johna Legenda ‘All of me’.

Pogledajte koje Hrvatice su najveće zavodnice.