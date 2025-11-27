Naši Portali
EMOTIVNA OBJAVA

Severina shrvana zbog smrti drage joj osobe: U velikoj sam tuzi, počivala u pjesmi

27.11.2025.
u 08:48

Na svom Instagramu pjevačica se dirljivom objavom oprostila od novinarke i autorice tekstova brojnih poznatih pjesama - Ljiljane Jorgovanović

Cijenjena novinarka i jedna od najistaknutijih autorica tekstova na glazbenoj sceni bivše Jugoslavije, Ljiljana Jorgovanović preminula je 24. studenog u 66. godini. Njezin potpis stoji iza nekih od najpoznatijih pjesama regionalnih glazbenih zvijezda. Pisala je za Zdravka Čolića (Noć mi te duguje), Džeja (Slavija), Anu Nikolić (Romale Romali, Đavo), Acu Lukasa (Alo budalo) i Željka Joksimovića (Vatra, Gadura), a surađivala je i sa Severinom koje se emotivnom objavom na Instagramu oprostila od Ljiljane. 

- Draga moja i draga svima koji su je poznavali, prekrasna Ljiljana Jorgovanović 'preselila je' kod naše Marine Tucaković. Njih dvije su s Goranom Bregovićem pisale stihove na albumu Zdravo, Marijo. Ljiljana me taj period od 2006. do 2008. vodila po Beogradu, po njenim omiljenim mjestima, restoranima, knjižnicama... Kakve smo samo divne i duhovite razgovore vodile. Vjerujem da se njih dvije sad opet negdje gore glasno smiju... U velikoj sam tuzi... Počivala u pjesmi, draga Ljiljo. Jedna od pjesama, koju je napisala zajedno s Marinom, je i "Gade..." - napisala je Severina u objavi na Instagramu.

Jedan od ključnih trenutaka njezine karijere bilo je sudjelovanje na Eurosongu 2012. godine, gdje je kao koautorica potpisala tekst pjesme Nije ljubav stvar, kojom je Željko Joksimović predstavljao Srbiju. U intervjuima je Ljiljana isticala kako je njen stil vrlo promišljen: svaki stih mora biti "skup", autentičan, bez klišeja. Izvrsno je surađivala s Marinom Tucaković i ispričala je jednom kako su njih dvije u mjesec dana napisale pjesme za četiri albuma. - Jednom smo napravile četiri albuma za mjesec dana… Marina bi pisala refren, ja strofe, pa bi ona prepravljala - razmjenjivale smo ideje u shoppingu, preko telefona, na ručkovima - rekla je Ljiljana u jednom intervju.
