DIVLJE PČELE

Ante Gelo glumit će u novoj RTL-ovoj seriji: 'Od Jelene tražim savjet, ona je presudna'

VL
Autor
Vecernji.hr
02.11.2025.
u 11:45

U raskošnoj produkciji serije, glazba je, kaže Gelo, poput vinove loze koja se plete oko uzbudljive radnje."Proces rada još traje i neće prestati do posljednje epizode jer mi je veliko zadovoljstvo i čast sudjelovati u projektu i pratiti intenzitet svake epizode, a glazba je sveprisutna što se tiče scena i emocija

Proslavljeni skladatelj, aranžer i gitarist Ante Gelo skladao je glazbenu kulisu RTL-ove nove serije 'Divlje pčele'. Glazba je, kaže Gelo, sveprisutna, a inspiracija je jasna - u vremenu, lokaciji i radnji serije. 'Divlje pčele' od sutra od 20.15 sati na RTL-u i platformi Voyo. Glazbenik Ante Gelo stvara glazbu za RTL-ove 'Divlje pčele'.

U raskošnoj produkciji serije, glazba je, kaže Gelo, poput vinove loze koja se plete oko uzbudljive radnje."Proces rada još traje i neće prestati do posljednje epizode jer mi je veliko zadovoljstvo i čast sudjelovati u projektu i pratiti intenzitet svake epizode, a glazba je sveprisutna što se tiče scena i emocija. Ideja mi je vrlo atraktivna i izazovna, gledam na to kao na neki moderni retro. Zadali smo si zanimljiv instrumentarij koji i jest korektan što se tiče autentičnosti događanja radnje - od harmonike, mandoline, klarineta, gitare, etno prizvuka i ojkanja kroz glas ili instrumentarij - do gudača koji su također prisutni. Sve je vrlo organski i vremenski promišljeno, pa kao i vizualno - frizure, odjeća, takva mora biti i glazba", jasan je Gelo.

Inspiraciju za glazbu 'Divljih pčela' nalazio je u dalmatinskom zaleđu, kaže, s utjecajima kojima je to područje sasuto. Nalaze se, kaže, elementi utjecaja Bosne, Italije i Grčke. "Škrtost u harmoniji je dosta važna, a odraz je i karaktera podneblja i načina života. Naravno da je serija prožeta s tisuće scena koje su napete, jako zanimljive, i to glazba mora ispratiti", dodaje glazbenik. Radnja serije je, kaže, glavna nit i glazba se oko nje plete poput vinove loze. "Jako je intenzivno i zanimljivo i volio bih da se ljudi vežu i za glazbu. Vremenska odrednica mi je jako zanimljiva i inspirativna, a kraj u kojem se radnja događa je otpočetka meni blizak jer i moja obitelj vuče korijene s tog ili bliskog kamena pa se baš vidim u tom", priča skladatelj.

Gelo se, inače, u seriji pojavljuje i u maloj epizodnoj ulozi i iskustvo je, kaže, sjajno. "Već sam se pojavljivao u filmovima, ali ovako obučen i s frizurom i brkovima nikada! Zabavno je i uživao sam istinski, a cijela ekipa - glumačka i snimateljska, produkcijska, ekipa iza šminke i kostima - svi su sjajni i sprijateljili smo se isti čas", kazao je glazbenik.

Od svoje partnerice Jelene Perčin tražio je, kaže, i savjet, tim više jer je u 'Divljim pčelama' glumica utjelovila jednu od važnijih uloga, onu Rajke Vukas. "Od Jelene tražim svaki savjet, ona je tu stvarno doma, ima puno iskustva i predobra u svom poslu. Ona je također, presudna, najvažnija. Profesionalno bih se vjerojatno odlučio i sam sudjelovati, ali s njezinim savjetima i angažmanom mi je pristanak bio bez ikakvih dvojbi. Veliki gušt mi je i volim televizijski posao i snimanja, muziciranja. Mislim da će ostati lijepih stvari iza toga, divnih prijateljstava i trenutaka za pamćenje", zaključio je Ante Gelo. 'Divlje pčele' na RTL-u od sutra od 20.15 sati na RTL-u i platformi Voyo.

Kupnja