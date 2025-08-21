Serija kroz lik ratnika Ka’iane prati dosta kompliciranu povijest havajskog otočja

Chief of War, Apple TV+

Ozbiljna povijesna priča dolazi s Apple TV+ (znamo da ćete se nekako snaći dok je službeno nedostupan u nas), s jednim hollywoodskim superstarom i pričom koja je malo poznata, a iznimno atraktivna. “Chief of War” priča je temeljena na povijesnim događajima, pa tako i osobama Havajskog otočja. Vjerojatnije nam je da prije niste nego jeste znali kakva je povijest jednog od najljepših mjesta na kugli zemaljskoj i da ratnička povijest postoji i daleko prije od Pearl Harboura. U 18. stoljeću, kada su otočju tek počeli prilaziti zapadnjački brodovi, nakon što ga je otkrio James Cook, tamo su postojala četiri kraljevstva, Hawai'i, Maui, O'ahu i Kaua'i. Razlog je ujedinjenje zbog straha od kolonizacije nakon pojave bijelaca. Serija se oslanja na lik Ka’iane, ratnika s Kaua’ija, drugog najvećeg otoka havajskog arhipelaga, i kroz njega prati dosta kompliciranu povijest otočja. U jednom sukobu put ga odvuče od njegovih otoka kojem se ipak vraća i pridružuje konačnim bitkama za ujedinjenje otočja motiviranim strahom od kolonizacije, ali pri čemu se stvari okreću u neočekivanim smjerovima. Možda najpoznatije ime u svijetu kada se o havajskoj povijesti radi jest ono kralja Kamehamehe, prvog vladara Havajskog kraljevstva, no autori nisu pošli tim logičnim putem pa napravili seriju kakve smo gledali 80-ih i romantizirali živote koje se ne da romantizirati. Ništa neobično, scenarist je serije Jason Momoa, zajedno sa svojim zemljakom Thomasom Pa’a Sibbettom. Ovo je prvi put da Momoa nešto piše za televizijski format, sa Sibbettom je prije imao suradnje na filmu. I “Chief of War” uopće nije loš, dapače sjajan je, zbog svoje autentičnosti, u seriji se govori jezikom havajskih plemena, pa onda i zbog scenografije kao i kostimografije. Koje, da se malo našalimo, praktično i nema s obzirom na običaje Havajaca kojima je klima dopušta da hodaju prekriveni praktično samo po privatnim dijelovima. Pa će tako ljepši dio publike moći dodatno uživati i u Momoinim gluteusima, budimo sad i malo nepristojni. No, po svemu što smo dodatno pročitali, sve je to dosta autentično, pa i plemenska obilježja, zatim lik Kahekilija koji je navodno bio toliko tetoviran da je napola zapravo bio crn, pa onda oružja, zapravo više oruđa kojima su se bitke vodile. Sve što bitno odudara od današnjeg imidža Havaja kao idiličnog cijele godine osunčanog mjesta koje je svakome želja posjetiti. Kahekilija glumi novozelandska glumačka legenda Temuera Morrison. Cliff Curtis, još jedan poznati Novozelanđanin, je u ulozi sporednog lika Keoue, no ne smeta što oni nisu Havajci popu Momoe, sjajno su se uklopili. Glazbu je napravio valjda neizbježni Hans Zimmer, pa sve to zajedno daje jednu odličnu ljetnu povijesnu priču.