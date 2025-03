Selma iz 'Gospodina Savršenog' nema lijepe riječi za Šimu, a otkrila je i koje su je djevojke živcirale u showu

Selma Gusinac bila je natjecateljica u showu "Gospodin Savršeni" u aktualnoj sezoni u kojoj su se kandidatkinje borile za naklonost Šime Eleza i Miloša Mićovića koji su se našli u ulozi gospode savršenih. Atraktivna Selma diplomirana je glumica, a dolazi iz Tuzle te na Instagramu ima preko 2000 pratitelja i odmah po ulasku u show postala je zvijezda na društvenim mrežama zbog svojih izjava u showu. Jedna od njezinih rečenica koja je postala viralna je i ova: - U horoskopu sam Riba, a u životu ribetina! Druge natjecateljice u showu nije štedjela kritika, a prema Šimi i Milošu je bila blaža po tom pitanju, no i ta situacija se sada promijenila.

Naime, Selma je nedavno boravila u Splitu te je na upit Slobodne Dalmacije o tome je li se srela sa Šimom prilikom posjete Splitu rekla: ‘Ne, nisam došla zbog Šime, nisam se njemu javila, nije se on meni javio.' Odgovorila je Selma i na pitanje ima li zgodnijih muškaraca od Šime. - Pa svi Dalmatinci su zgodniji od Šime - odgovorila je Selma. O Šiminom konkurentu Milošu je imala bolje mišljenje. - Miloš je veći kavalir jer je stariji i mnogo iskusniji, mnogo je veći gospodin - tvrdi Selma. Osvrnula se i na ostale djevojke s kojima je bila u showu koji se ove godine snimao na Rodosu. - Živcirale su me sve cure koje su ušle među top 10 i to je bio jedan od glavnih razloga zašto sam izašla - rekla je Selma i o sebi dodala ovo: - Nisam skromna osoba i svatko je na gubitku tko mene izgubi. U ovom slučaju u showu nitko nije na gubitku zato što niti sam ja željela njih, niti su oni mene željeli.

Između nje i Šime je bilo određenih trzavica i nesporazuma i na spojevima se Šime ispričavao Selmi što je bio grub prema njoj i previše izravan u objašnjavanju da nisu jedno za drugo. „Nisam zaslužila da se itko ophodi onako prema meni kao što si ti i neću gubiti dostojanstvo zbog tebe“, izravna je bila i Selma u jednoj od epizoda "Gospodina Savršenog". Šime joj se tada još jednom ispričao i priznao da mu je jako žao što se tako ponio da bi mu Selma naposljetku oprostila. „On ima drugačiju percepciju mene. Ja sam krhka i nježna cura, ali kad živim s hijenama, moram i ja biti vuk, tigar da bih opstala u toj kući“, rekla je Selma koja smatra da je Marinela najbolji izbor za Šimu jer se ne pretvara.

