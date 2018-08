Seksi Ibrahim iz “Kazne” novi je turski zavodnik

U Hrvatskoj je zaluđenost turskim glumcima počela još u vrijeme “Tisuću i jedne noći” koja se počela emitirati 2006. godine. Tad je pažnju privukao glumac Halit Ergenç, kasnije i glavni lik “Sulejmana Veličanstvenog” u kojemu se istaknuo i Bali-beg, odnosno 33-godišnji Burak Özçivit za kojim još uvijek ne jenjava interes žena.

– Ne volim kad me nazivaju seks-simbolom, ali volim izgledati lijepo. Kada radiš revije i živiš od toga, izgled ti mora biti na prvom mjestu. Čupam obrve i idem kozmetičaru, ali to nije umanjilo moju muškost – rekao je glumac. Većina glumaca u Turskoj karijeru je započela kao manekeni. Među njima je i Kıvanç Tatlıtuğ koji je 2002. godine pobijedio na natjecanju Model of the World.

– Da bih dobio ovakvo tijelo, radio sam na sebi punih šest mjeseci. Vježbajući sam izgubio oko trinaest kilograma, ali ne posustajem pa nakon snimanja odlazim u teretanu ili kod kuće vježbam, izjavio je. Među novijim generacijama koje uživaju zanimanje u zadnjih nekoliko godina svoje mjesto u srcima publike našao je i oženjeni 36-godišnji Kadir Doğulu koji se probio u sam vrh ljestvice najseksepilnijih turskih glumaca.

– Ne mogu reći da je izgled bio presudan. Naravno, on dovede glumca do jedne točke. No jedini način da se održite u poslu jest uporan rad, bez obzira na to čime se bavite – priznaje. Tu je 27-godišnji Çağatay Ulusoy.

– Stvarno mi to nije jasno zašto djevojke luduju za mnom i za mojim magičnim pogledom, nisam imao pojma da moj pogled ima takav efekt – kaže. Na Novoj TV nedavno se počela emitirati serija “Kazna” u kojoj glumi Ibrahim Çelikkol, a mnogi ga već nazivaju novim Bali-begom.

