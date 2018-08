Bali-beg nije jedini koji se bori s depresijom i ovi poznati su to prošli

Kako pišu turski mediji, najpoznatiji turski zavodnik, glumac Burak Özçivit u posljednje je vrijeme neprepoznatljiv. Navodno prolazi kroz težak životni period ispunjen poslovnim neuspjesima i obiteljskom dramom koju zbog bolesti punca proživljava posljednjih dana.

Sve to dovelo je da oboli od takozvanog sindroma sagorijevanja. Riječ je o bolesti modernog doba koju uzrokuju naporan rad i ekstremna iscrpljenost. Izvori bliski glumcu ističu da nije ni čudno što mu se to dogodilo.



Otkad je 2010. izabran za ulogu Bali-bega u Sulejmanu Veličanstvenom, Burak neprestano radi. Zarađivao je ogromne svote kao zaštitno lice Pepsi Cole, a stečenim kapitalom osnovao je vlastitu producentsku kuću BRK. Ubrzo je dobio brojne uloge zbog kojih je na setu provodio šest dana u tjednu po 18 sati, a jedino lijepo što mu se prošle godine dogodilo bilo je vjenčanje s Fahriye Evcen u Halim-pašinoj vili u Istanbulu te medeni mjesec na Maldivima. Nizbrdo je krenulo nakon što su doznali da otac njegove supruge boluje od karcinoma želuca zbog čega je Fahriye često boravila u Njemačkoj gdje joj žive roditelji.

– Nakon svega osjećam se malo depresivno. Treba mi odmor i svakako me u skorije vrijeme nećete vidjeti da radim. Ali nije kraj svijeta. Idem dalje i, kad se dobro odmorim, vraćam se na posao – izjavio je glumac.

Od istog sindroma bolovala je i njegova kolegica Meryem Uzerli koja je napustila snimanje Sulejmana Veličanstvenog.

– Htjela sam skočiti s balkona, ali srećom na vrijeme sam spriječena. Ova slava preko noći i snimanja deset sati na dan doveli su me do toga da više ne želim živjeti – rekla je tada. Britney Spears, tinejdžerska zvijezda 90-ih, također je iskusila mračnu stranu slave.



I dok je na početku karijere njegovala stil slatkice i dobre cure, pod pritiskom obožavatelja, ali i brojnih nastupa “puknula” je 2007. godine. Tada je snimljena kako glavu brije na ćelavo, a zatim je kišobranom napala paparazze. Bio je to trenutak kada se potpuno slomila, a tome je kumovao i raspad braka te borba za skrbništvo nad sinovima. Britney se nakon nekoliko mračnih godina vratila u punom sjaju.

Iako kod nas još uvijek rijetko tko progovara o psihičkim problemima, posebno javno, glumac Filip Juričić otvoreno je govorio o svojim problemima. Filip je više puta istaknuo kako mu je najteže životno razdoblje bilo upravo kada je snimao svoju prvu sapunicu “Ljubav u zaleđu”.

– Bilo je teško priznati javnosti da patim od depresije. Pamtim to kao jedno ružno razdoblje. Pregorio sam. Trebalo mi je nekih šest mjeseci da se stvari poslože, ali, evo, iz mog iskustva, kad misliš da se stvarno sve raspalo i da nema natrag, sve se ponovno složi na svoje mjesto – rekao je svojedobno za 24 sata express.

