Sandi Cenov o vjenčanju s bivšom Miss Hrvatske: Majka mi je na svadbi plakala od tuge

U novom izdanju rubrike IN magazina, Tajne iz refrena, o svojim najvećim hitovima govori Sandi Cenov, a mnoge od njih je i odsvirao. Progovorio je i o mnogim nepoznatim detaljima iz svog privatnog života. Priznao je kako se njegov otac nakon razvoda od majke nije previše trudio oko odgoja pa je očinsku ulogu u Sandijevu životu imao mamin dečko Ferdo.

Otvoreno je govorio i o vezi s misicom Fani Čapalijom, koja je započela kao izmišljena priča za medije, ali vrlo brzo postala i stvarna. Hodali su nekoliko mjeseci, a ubrzo nakon Fani prohodao je s Brankom Bebić i zaprosio je nakon samo 2 tjedna veze. Sandi je Julijani Bačić Barać otkrio i kako je na njegovoj prvoj svadbi majka plakala od tuge, a na drugoj od sreće. Đorđe Balašević Sandiju je za pjesmu "Branka" rekao kako moraš biti "ozbiljna budala" da snimiš takvu pjesmu, godinama nakon razvoda od Branke Bebić.

IN magazin danas donosi i intervju s Miss Dalmacije i drugom pratiljom Miss Hrvatske 1995. Viktorijom Đonlić Rađom, koja uživa u statusu jedne od najljepših Hrvatica, a s Dinom Rađom u sretnom je braku više od dva desetljeća. Atraktivna Splićanka otkrila je da će se uskoro okušati i kao glumica u jednoj cabaret predstavi. Na pitanje smatra li se sretnom ženom, nije dugo dvoumila. ''Uz supruga i sinove nemam razloga ne biti sretna jer me svi drže kao kap vode na dlanu'' – priznala je Viktorija Davoru Gariću i otkrila tajnu svog sretnog braka. ''Ako to ne postoji u braku, onda bolje ni ne pokušavaj!'' – o čemu govori Viktorija pogledajte u današnjem IN Magazinu.

Traktor o kojem se ovih dana najviše priča je onaj koji će Let 3 teleportacijom odvesti u Liverpool, nadajmo se, po pobjedu. Na zlatnom traktoru koji je, kako Mrle i Prlja kažu, simbol transhumanizma, Letovci su provozali novinarku Sanju Jurković. Srećom, putem nisu naišli na nikakve crvotočine, ali zato su sigurno stigli direktno iz Kastva u emisiju. Kakvo licemjerje na Euroviziji ih je najviše iznenadilo, saznajte danas u IN magazinu!

Mario Budiščak šokirao je viješću da napušta Begine. Zašto se odlučio povući s glazbene scene, čime će se baviti u daljnjem životu, ali kakvo iznenađenje sprema publici ovog Uskrsa otkrio je novinarki Anji Beneti. IN magazin ne propustite pratiti danas od 17.30 sati na Novoj TV!

