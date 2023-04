Danijela Dvornik otkrila svoj novi talent, pratitelji oduševljeni: Hrabra ženo, hvala za motivaciju

Danijela Dvornik (55) na Instagramu je vrlo aktivna i često s pratiteljima dijeli detalje iz privatnog života, a ovaj put progovorila je i o svom talentu koji je do sada čuvala od očiju javnosti. S pratiteljima na Instagramu je podijelila informaciju da je počela pisati knjigu u svojoj kući na Braču, a objasnila je i što stoji iza te odluke.

"Možda niste znali, ali mnogo od nas žena u familiji ima dara za pisanje. Svi pišemo, a ništa ne izdajemo. Ne znam zašto je to tako, možda zato jer smo kritične prema sebi, zato što se nismo oslobodile društvenih okova, a htjele bismo biti iskrene i brutalne. U mom slučaju, ja sam na tom putu jer ne mogu prihvatiti iskrivljenu vlastitu sliku i istinu. Volim pisati. Pohađala sam tečaj pisanja knjige", počela je Dvornik.

"Nekoliko puta započinjala i isto toliko puta odustajala. Osjećala sam se nespremno, pod utjecajem svakojakih emocija, osjećala sam neobjektivnost, kao da pišem o onom što bih htjela, a ne o onom što ja jesam. Onda su mi u ruke došle knjige Mani Gotovac koje sam gutala u dahu. Očarala me svojom istinom, jednostavnošću i hrabrošću u izražavanju. A i ona je to pisanje ostvarila u poznim godinama, ne bez razloga. Nikad nisam htjela pisati dosadnjikavu autobiografiju, htjela sam roman, životnu priču obojanu svim onim bojama što život nosi iz perspektive žene. I eto me. Pišem priču. Ne znam kada ću je završiti, ali znam da hoću ovog puta jer mi se sve posložilo u glavi", zaključila je Daniela Dvornik.

Ispod objave odmah su se nanizali komentari oduševljenih obožavatelja. "Samo naprijed", "S radošću čekam knjigu", "Bravo hrabra ženo", "Hvala ti za inspiraciju", poručili su joj pratitelji.

O preseljenju iz Zagreba i novom poglavlju na otoku koji obožava Danijela je nedavno progovorila i za medije. – Masa ljudi želi živjeti na otoku. Meni ljudi kažu: “Ti živiš naš san.” Dobro je da ljudi sanjaju i imaju svoje snove…Čekam što će mi život donijeti. Dan po dan. Meni je tako ljepše živjeti, nema onoga presinga da nešto moraš – kazala je Danijela Dvornik u intervjuu za Slobodnu Dalmaciju.

